Bulls Portföy Finansal Analisti Sever: Faiz kararı, önümüzdeki iki aya yönelik bir mesaj niteliğinde

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son faiz kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bulls Portföy Finansal Analisti Salih Oğuzhan Sever, "Merkez Bankası'nın kararı piyasa beklentileriyle uyumlu ancak yalnızca bugünü değil, önümüzdeki iki aya yönelik bir politika duruşunu yansıtmakta" dedi.

2026 yılı boyunca sekiz Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı yapılacağını ve her toplantıda 100 baz puanlık faiz indirimi beklendiğini belirten Bulls Portföy Finansal Analisti Salih Oğuzhan Sever, "Genel çerçevenin beklentiler dahilinde şekillendiğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte, ekonomik koşullarda belirgin bir iyileşme yaşanması halinde özellikle yılın son iki toplantısında (temmuz ve ağustos) toplamda 1.000 baz puana kadar bir alan oluşabileceğini öngörüyoruz" diye konuştu.

'GIDA ENFLASYONU PARA POLİTİKASINI ZORLUYOR'

Ocak ayı enflasyon verisinin oldukça güçlü geldiğini ifade eden Sever, "Bu durum PPK tutanakları ve kamuoyuna yansıyan diğer göstergelerle de uyumlu" dedi.

Çiğ süt fiyatlarında yaşanan artışın, gıda enflasyonu üzerindeki baskının devam ettiğinin göstergesi olduğunu belirten Sever, "Özellikle gıda tarafındaki fiyat gelişmeleri enflasyon görünümünü zorlamayı sürdürüyor" diye konuştu.

'AYLIK ENFLASYON YÜZDE 4'ÜN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞEBİLİR'

Merkez Bankası'nın bugünkü kararının yalnızca tek bir toplantı kararı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Sever şöyle konuştu:

"Bu adım ocak ve şubat ayı enflasyon verilerine yönelik bir ön alma niteliği taşıyor. Ocak ayında baz etkisiyle enflasyonda yaklaşık 500 baz puanlık bir avantaj oluşabilir. Ancak TÜİK tarafından yapılacak ağırlık değişikliklerinin daha temkinli tahminleri gerekli kıldığını söyleyebiliriz. Bu çerçevede de aylık enflasyonun yüzde 4'ün üzerinde gerçekleşme ihtimali de yüksek seyrediyor."

Şubat ayında Para Politikası Kurulu toplantısı yapılmayacağını, yalnızca Enflasyon Raporu'nun yayımlanacağını hatırlatan Sever, bu nedenle Merkez Bankası'nın mevcut kararını önümüzdeki iki aylık dönemi kapsayacak şekilde aldığını düşündüklerini ifade etti.

Sever son olarak şunları söyledi:

"Bugünkü karar, klasik bir PPK toplantı kararından ziyade, ocak ve şubat ayı enflasyon görünümüne dair güçlü bir öncü sinyal olarak değerlendirilebilir. Enflasyon, özellikle gıda tarafında, ekonomiyi zorlamaya devam ediyor."