Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini değişti! İşte yeni orana göre emekliye yapılacak zam

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın son Enflasyon Raporunu yayımladı. Raporda, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 25-29 aralığından 31-33 bandına yükseltildi. Böylece, TCMB'nin öngörüsünün gerçekleşmesi durumunda, emekli maaşlarına ocak ayında yüzde 15,33 oranında zam yapılması bekleniyor.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

TCMB'nin bugün yaptığı sunumda, yıl sonu enflasyon beklentisinde dikkat çeken bir revizyona gidildi. Daha önce yüzde 25-29 olarak açıklanan tahmin, yeni raporda yüzde 31-33 aralığına çıkarıldı. Merkez Bankası, medyan tahmin olarak yüzde 32 seviyesini işaret etti.

EMEKLİYE YÜZDE 15,33 ZAM BEKLENİYOR

TCMB'nin yeni tahminine göre, 2025 yılı sonuna kadar enflasyonun yüzde 32 civarında gerçekleşmesi halinde, emekli maaşlarına ocak ayında yüzde 15,33 zam yapılacak. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16,67'lik enflasyon farkı yansıtılmıştı.

REFAH PAYI BEKLENMİYOR

Ekonomi yönetiminin mevcut politikası doğrultusunda, emekli maaşlarına refah payı eklenmesi bu yıl da beklenmiyor. Zam oranının yalnızca kesinleşen enflasyon oranı üzerinden yapılacağı öngörülüyor.

KESİN ORAN 3 OCAK'TA BELLİ OLACAK

Kesin zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak aralık ayı enflasyon verisinin ardından netleşecek. Yaklaşık 16 milyon emekli ve memur emeklisi, bu verilerle birlikte maaş artışlarını öğrenmiş olacak.