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Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yabancı kaynaklardan sağlanan fonlar için zorunlu karşılık oranını %8'den %12'ye çıkardı. Bu değişiklik, parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptı.

Bu doğrultuda, bankaların 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli Türk Lirası cinsi yükümlülüklerinden; yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar, yurt dışından kullanılan krediler ve yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu için zorunlu karşılık oranı yüzde 8'den yüzde 12'ye yükseltildi.

ZORUNLU KARŞILIK NEDİR?

Bir bankanın topladığı mevduatların belirli bir yüzdesini merkez bankasında tutması zorunluluğunu ifade eder. Bu oran, merkez bankası tarafından belirlenir ve bankaların sahip oldukları mevduatlara göre rezerv ayırmasını sağlar.

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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