TCMB, iki şirkete faaliyet izni verdi, bir kuruluşun faaliyet izni kapsamını genişletti

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Hangipara ve Logo Ödeme Hizmetleri AŞ'ye faaliyet izni verirken, Paratika Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet iznini genişletti.

Karara göre, Hangipara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu kapsamında ödeme hizmetleri ile elektronik para ihracı hizmeti sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterebilecek.

Ayrıca, aynı kanun kapsamında Logo Ödeme Hizmetleri AŞ'ye de ödeme hizmeti sunmak üzere faaliyet izni verilirken, Paratika Ödeme Hizmetleri AŞ'nin de faaliyet izni genişletildi.

Kaynak: AA / Mücahit Enes Sevinç
