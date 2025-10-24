Merkez Bankası'ndan yeni adım! Reeskont kredilerinde limit artırıldı
Merkez Bankası, 1 Kasım 2025 tarihinden geçerli olmak üzere ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri günlük limitlerini 4 milyar liradan 4,5 milyar liraya yükseltti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reeskont kredilerinde limit artışı yapılmasına karar verdi.
Buna göre, TCMB, bankalar aracılığıyla ihracatçı firmalara kullandırılan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri günlük limitlerini 1 Kasım 2025 tarihinden geçerli olmak üzere 4 milyar liradan 4,5 milyar liraya yükseltti.
GÜNLÜK LİMİTLER BELLİ ARALIKLARLA GÜNCELLENİYOR
Bankadan edinilen bilgiye göre, reeskont kredisi günlük limitleri piyasa gelişmeleri, reel sektör talepleri ve kullanımların seyri dikkate alınarak belirli aralıklarla güncelleniyor.
KASIMIN İLK HAFTASINDAN İTİBAREN UYGULANACAK
Bu kapsamda yapılan son değerlendirme doğrultusunda söz konusu 4,5 milyar liralık günlük kullanım limitleri kasım ayının ilk haftasından itibaren uygulanacak.