Merkez Bankası'ndan yeni adım! Reeskont kredilerinde limit artırıldı

Merkez Bankası, 1 Kasım 2025 tarihinden geçerli olmak üzere ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri günlük limitlerini 4 milyar liradan 4,5 milyar liraya yükseltti.

  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası reeskont kredilerinde günlük limitleri artırdı.
  • İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri günlük limiti 4 milyar liradan 4,5 milyar liraya yükseltildi.
  • Limit artışı 1 Kasım 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.
  • Reeskont kredisi günlük limitleri piyasa gelişmeleri, reel sektör talepleri ve kullanımların seyri dikkate alınarak belirli aralıklarla güncelleniyor.
  • Yeni limitler kasım ayının ilk haftasından itibaren uygulanacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reeskont kredilerinde limit artışı yapılmasına karar verdi.

Buna göre, TCMB, bankalar aracılığıyla ihracatçı firmalara kullandırılan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri günlük limitlerini 1 Kasım 2025 tarihinden geçerli olmak üzere 4 milyar liradan 4,5 milyar liraya yükseltti.

GÜNLÜK LİMİTLER BELLİ ARALIKLARLA GÜNCELLENİYOR

Bankadan edinilen bilgiye göre, reeskont kredisi günlük limitleri piyasa gelişmeleri, reel sektör talepleri ve kullanımların seyri dikkate alınarak belirli aralıklarla güncelleniyor.

KASIMIN İLK HAFTASINDAN İTİBAREN UYGULANACAK

Bu kapsamda yapılan son değerlendirme doğrultusunda söz konusu 4,5 milyar liralık günlük kullanım limitleri kasım ayının ilk haftasından itibaren uygulanacak.

500

