Merkez Bankası Faizi Yüzde 37'ye Düşürdü.

Haber : Erva GÜN

(ANKARA) - Ekonomist İris Cibre, "100 baz puanlık faiz indiriminin Merkez Bankası'nın temkinli davrandığını ve yıl sonu enflasyon hedefini tutturma konusunda kararlı olduğunu gösterdiğini" söyledi. Cibre, yüksek reel faizin ekonomik dengeleri bozduğuna dikkat çekerek, "Bu koşullar altında Merkez Bankası'nın 150 baz puan hatta 200 baz puanlık bir indirim yapabileceğini düşünüyorum. Mayıs itibarıyla lehe baz etkisinin bitmesiyle birlikte Merkez Bankası faiz indirimlerinde daha zorlanacak. Geç yapılan faiz indirimi de erken indirim kadar zararlı olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizinin yüzde 38'den yüzde 37'ye indirilmesine karar verdi. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 41'den yüzde 40'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 36,5'ten yüzde 35,5'e indirdi.

Kurul'un faiz kararını değerlendiren ekonomist İris Cibre, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Merkez Bankası'nın temkinli davrandığını ve yıl sonu enflasyon hedefini tutturma konusunda kararlı olduğunu gösterdiğini" söyledi.

Faiz indiriminin aynı zamanda enflasyon beklentilerine de işaret ettiğini belirten Cibre, "Bu karar, ocak ayı enflasyonunun yüzde 3,76 olan beklentinin üzerinde gelebileceğini de ima ediyor" dedi.

Mevcut ekonomik koşulların daha güçlü bir faiz indirimine imkan tanıdığını dile getiren Cibre, "Dolarizasyon seviyesinin tarihsel ortalamalarda olması bu süreci destekliyor" ifadelerini kullandı. Kapasite kullanım oranına da dikkat çeken Cibre, "Kapasite kullanım oranının Covid dönemindeki seviyelerde olması, arz tarafında kırılmanın başladığını gösteriyor" diye konuştu.

Yüksek reel faizin ekonomik etkilerine değinen Cibre, "Yüksek reel faiz gelir adaletini bozucu seviyelerde ve tersine enflasyonu körüklüyor" değerlendirmesinde bulundu. Tahvil piyasasının 150 baz puanlık bir faiz indirimine destek verdiğini vurgulayan Cibre, "Bu koşullar altında Merkez Bankası'nın 150 baz puan hatta 200 baz puanlık bir indirim yapabileceğini düşünüyorum" dedi.

İlerleyen döneme ilişkin konuşan Cibre, "Faiz indiriminin ilerleyen süreçte daha zor hale gelebileceğine inanıyorum. Geç yapılan faiz indirimi de erken indirim kadar zararlı olabilir" ifadelerini kullandı.

"Yıllık enflasyon düşüşü yavaşladıkça, reel faizi daraltmaya başlayacaksınız"

Cibre, küresel ölçekte faiz indirimlerinin gündemde olduğu mevcut dönemde TCMB'nin temkinli duruşuna ilişkin, "Benim düşünceme göre, Mayıs itibarıyla lehe baz etkisinin bitmesiyle birlikte Merkez Bankası faiz indirimlerinde daha zorlanacak" dedi.

ABD Merkez Bankası'na (FED ilişkin beklentilere de değinen Cibre, "ABD'nin faiz indirimi beklentisi iki kez 25'er baz puan yönünde. Aslında bu da indirim için bize destek olabilir ama Mayıs sonrasında zorlanma bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Faiz indiriminin giderek güçleşeceğini vurgulayan Cibre, bunun nedenine ilişkin olarak, "Çünkü artık reel faizi daraltmaya başlamış olacaksınız, yıllık enflasyon düşüşü yavaşladıkça. Bu yüzden indirimde de daha fazla zorlanılacak" ifadesini kullandı.