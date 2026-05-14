Haziranda Faiz Artışı Gündemde... Ekonomist Prof. Dr. Yılmaz: "Faiz Artabilir"

(ANKARA) - TEPAV Merkez Direktörü ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, Merkez Bankası'nın enflasyon hedefini yüzde 50 artırarak yüzde 24'e, enflasyon tahminini de yüzde 44,4 artırarak 26'ya revize ettiğini belirterek, haziranda faizlerin artabileceğine işaret etti.

Ekonomist Prof. Dr. Yılmaz, ANKA'ya Merkez Bankası'nın enflasyon kararını değerlendirdi.

Açıklama metnine ve revizyonlara dikkati çeken Yılmaz, "Bize, para politikasında sıkılaşmaya devam edileceğini ve haziranda politika faizinin artabileceğini, Banka'nın tahminlerindeki sapmaların ciddi bir kredibilite sorunu yarattığını ve güvenin zayıfladığını ve herkesin üst bandı esas aldığını ve tahmin aralığını kapattığını söylüyor" dedi.

Yılmaz, Merkez Bankası'nın, dünyadaki öngörülemezlik ortamında, kredibilitenin de zayıflaması nedeniyle enflasyon patikasını devam ettirmediğini belirttiğini aktararak, "Üst bandın 30'u aşacağını paylaşmak istemediğini anlatmakta. Özellikle MB'nin enflasyon hedefleri ve gerçekleşmeleri arasındaki sapmanın, 2025 yılında 2024'e göre artması ve sapmanın sürekli enflasyonun daha düşük hedeflenmesi gibi bir yanlılığa sahip olması, burada hedeflere ilişkin güvenin azalması anlamına gelmektedir" diye konuştu.

"YAPILMASI GEREKEN DAHA CESUR DAVRANMAK"

Hakkı Hakan Yılmaz, bu dönemde yapılması gerekenin, Banka'nın daha cesur davranması olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Yüzde 30'u üst bant olarak telafuz etmeliydi, 22-30 aralığı gibi... Enflasyon raporları aralığını, geçilen dönemin ruhuna uygun daha kısa sürelerde revize edeceğini ve normalleşme sağlandığında eskiye dönüleceğini beyan etmeliydi. Ekonomi yönetimine, özellikle riskleri dikkate alan OVP odaklı makro hedeflerde revizyon talebini kibarca iletmeliydi. Sonuç olarak 'Merkez Bankası olarak biz meseleye hakimiz ve konuyu yönetebileceğiz, o yüzden bizi gönül rahatlığıyla takip edebilirsiniz' mesajını ortaya koyacağı yeni ve kavrayıcı bir strateji ile tam olarak veremedi. Aksine hedef ve tahminlerde bir karşılıklık yarattı."

Kaynak: ANKA