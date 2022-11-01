Merkez Bankası'ndan bankalara uyarı: OFF saatlerde yüksek tutarda döviz alınıp satılıyor

Merkez Bankası, bankalara gönderdiği yazıda kredi kullandırılan müşterilere mevduat zorunluluğu ve mevduata piyasa ortalamasının çok üzerinde faiz verilmesi konusunda uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda 'Off saatlerde yüksek tutarlı döviz alım-satım işlemi' ve 'kredi kullandırılan müşteriye mevduat zorunluluğu' gibi bazı uygulamalar tespit edildiği belirtildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bankalara bazı uygulamaları konusunda uyarıda bulundu. TCMB'den Türkiye Bankalar Birliği'ne gönderilen ve Bloomberg tarafından görülen belgeye göre, kredi kullanımlarında mevduat zorunluluğu da olmak üzere bazı konularda uyarı yapıldı.

FİNANSAL SİSTEM KONUSUNDA UYARILAR YAPILDI

TCMB'den gönderilen yazıda alınan makro ihtiyati tedbirlerin sektör tarafından uygulanma şeklinin TCMB müfettişleri tarafından yakından takip edildiği, bankalara mevcut politikaların etkinliği ve finansal sistemin sağlık işleyişi açısının öneminin hatırlatılmasında fayda görüldüğü belirtildi.

YÜKSEK TUTARLI DÖVİZLERİN ALIM SATIMLARI SÜRÜYOR

Yazıda; kredi kullandırılan müşterilerin elde ettikleri fonları kur korumalı mevduatta kullanmasına izin verildiği, kredi kullandırılan müşterilere kredi konusu fonların bir kısmının ya da tamamının bir süre vadesiz mevduat olarak değerlendirilmesi yükümlülüğünün getirildiği, menkul kıymet tesisi mevzuatında yer alan TL mevduat kaynaklı yükümlülüklerden kaçınmak amacıyla piyasa mevduat faizinin çok üzerinde oranlarla TL mevduat toplandığı, yurt dışı yerleşik bankalar ile işlem saatleri dışında saatlerde yüksek tutarlı döviz alım-satım işlemlerine devam ettiği konularının tespit edildiği belirtildi.

TCMB bu uygulamaların bankanın düzenlemelerinin ruhuna uygun olmadığı ve bankanın düzenleme talimatlarına uyulmasına azami dikkat gösterilmesi gerektiğini belirtti.