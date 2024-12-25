Merkez Bankası faiz indirecek mi? Uzman isim beklentisini anlattı

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cemal Zehir Haberler.com'da sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. 2024 yılının son haftasında Merkez Bankası'nın faize gidebileceğini belirten uzman isim önemli açıklamalarda bulundu.

Merkez Bankası'nın gelecek politikaları hakkında ipuçları veren uzman isim, piyasaların yakından takip ettiği bu konuda 250 baz puanı işaret etti. Prof. Dr. Cemal Zehir konuşmasına şöyle devam etti:

Fed'in faiz indiriminin sebebi ABD ekonomisini durgunluğa doğru gitmekten kurtarmak. Merkez Bankası'nın aralık ayında 250 baz puan indirim yapmasını bekliyorum. Faizlerin düşmesiyle piyasa canlanacaktır. Faizler düşerse yatırımlar artar ama faizin 2,5 puan düşmesiyle ciddi patlama olmaz.