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Merkez Bankası faiz indirecek mi? Uzman isim beklentisini anlattı

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Merkez Bankası'nın faiz indirme olasılığı ekonomi çevrelerinin gündeminde. Haberler.com'da sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu olan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cemal Zehir faiz indirimi konusunda beklentilerini sıraladı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cemal Zehir Haberler.com'da sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. 2024 yılının son haftasında Merkez Bankası'nın faize gidebileceğini belirten uzman isim önemli açıklamalarda bulundu.

Merkez Bankası faiz indirecek mi? Uzman isim beklentisini anlattı

Merkez Bankası'nın gelecek politikaları hakkında ipuçları veren uzman isim, piyasaların yakından takip ettiği bu konuda 250 baz puanı işaret etti. Prof. Dr. Cemal Zehir konuşmasına şöyle devam etti:

Merkez Bankası faiz indirecek mi? Uzman isim beklentisini anlattı

Fed'in faiz indiriminin sebebi ABD ekonomisini durgunluğa doğru gitmekten kurtarmak. Merkez Bankası'nın aralık ayında 250 baz puan indirim yapmasını bekliyorum. Faizlerin düşmesiyle piyasa canlanacaktır. Faizler düşerse yatırımlar artar ama faizin 2,5 puan düşmesiyle ciddi patlama olmaz.

Merkez Bankası faiz indirecek mi? Uzman isim beklentisini anlattı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Merkez Bankası faiz indirecek mi? Uzman isim beklentisini anlattı
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