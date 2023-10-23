Merkez Bankası faiz artırımına devam edecek mi? Dünyaca ünlü dev bankalar tahminlerini paylaştı

Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği kararla ilgili yabancı bankalar tek tek tahminlerini paylaştı. HSBC, Merkez'den 250 baz puan, Morgan Stanley ve Deutsche Bank ise 500'er puanlık faiz artırımı bekliyor.

Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı merak edilirken yabancı bankalar da faiz tahminlerini birbiri ardına sıraladı. Perşembe günü açıklanacak TCMB politika faizi kararında HSBC 250 baz puan, Morgan Stanley ve Deutsche Bank ise 500'er puanlık faiz artırımı bekliyor.

KARAR 26 EKİM'DE AÇIKLANACAK

Merkez Bankası 26 Ekim Perşembe günü toplanacak. Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen toplantıda faiz 500 baz puan artırılarak yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltilmişti. Böylece TCMB, son dört toplantıda toplamda 2 bin 150 baz puanlık faiz artırmış oldu.

Yabancı bankaların faiz kararına ilişkin tahminleri şöyle:

DEUTSCHE BANK

Deutsche Bank ekonomistleri Yiğit Onay ve Christian Wietoska, TCMB'nin politikası görünümüne ilişkin öngörülerini güncellediklerini, ekim toplantısında 500 baz puanlık, kasım ve aralık aylarında ise 250'şer baz puanlık faiz artışı beklediklerini belirtti.

Artan jeopolitik riskler ve bu risklerin Türkiye'nin enflasyon ve ödemeler dengesi dinamikleri üzerindeki olası etkileri tahminlerde etkili oldu.Ekonomistler, faiz seviyesinin yüzde 40'a ulaşmasıyla artış döngüsünün son bulacağı görüşlerini koruyarak bu seviyenin yıl sonunda geleceğini belirtti.

MORGAN STANLEY

26 Ekim'de 500 baz puan faiz artışı, 23 Kasım'da 250 baz puanlık faiz artışı bekleyen banka, sonrasında ise TCBM frene basacağını öngördü. Banka, bir sonraki faiz artışının 25 Nisan 2024 tarihinde 250 baz puan düzeyinde olacağını ve yüzde 40 seviyesine ulaşacağını tahmin etti. Banka ayrıca, "Politika profiline bağlı olarak ve makro ihtiyati tedbirler finansal piyasaları koşullarının nispeten sıkı olduğu bir ortamda, enflasyonun 2024 sonunda yıllık %42,5'e gerileyeceğini öngörüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

HSBC

İngiltere merkezli uluslararası banka HSBC, Türkiye ile ilgili faiz tahminlerini paylaştı. Banka ekonomisti Melis Metiner imzasıyla yayımlanan notta, 26 Ekim'de TCMB'nin politika faizini 250 baz puan artışla yüzde 32,5'e yükselteceğini ve son çeyrekte başka bir faiz artışına gitmeyeceğini öngördü. Bankanın notunda ayrıca, Türkiye'de politika yapıcıların reel faiz hesabını TCMB'nin yüzde 33'lük 2024 sonu enflasyon beklentisine göre yaptığına işaret edildi.