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Merkez Bankası faiz artıracak mı? Yapay zekanın tahmini ekonomistlerden farklı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını bugün açıklayacak. Ekonomistler 500 baz puanlık bir artış bekliyor. Merkez'in nasıl bir hamle yapacağı yapay zekaya da soruldu. Yapay zeka ekonomistlerin aksine 400 baz puanlık artış olacağını öngördü.