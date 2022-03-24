Merkez Bankası Başkanı'ndan büyüme mesajı: İlk çeyrek rakamları güçlü gelecek - Haberler

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Merkez Bankası Başkanı'ndan büyüme mesajı: İlk çeyrek rakamları güçlü gelecek

Haberler.com - Mesut Şahin - Ekonomi
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2022 yılının ilk yatırımcı toplantısında konuşan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, büyüme ve rezervler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Göstergelerin ilk çeyrekte büyümenin güçlü olduğunu gösterdiğini söyleyen Kavcıoğlu, "Merkez Bankası kararlılıkla rezervlerini güçlendirmeye devam edecek" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Kavcıoğlu, videokonferans yöntemi ile gerçekleştirilen yatırımcı toplantısı kapsamında değerlendirmelerde bulundu. Kavcıoğlu, verilerin ilk çeyrekte de büyümenin güçlü olduğunu gösterdiğini ve baz etkisinin kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını söyledi. Kavcıoğlu, "Yüksek frekanslı veriler ilk çeyrekte de büyümenin güçlü olduğunu gösteriyor. Cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler yakından takip ediliyor" ifadelerini kullandı.

"MERKEZ BANKASI REZERVLERİNİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEK"

Finansal istikrar için atılacak adımların kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Kavcıoğlu, "Baz etkisinin kalkmasıyla dezenflasyonist süreç başlayacak. Finansal istikrar için atılacak adımları kararlılıkla sürdüreceğiz. Merkez Bankası kararlılıkla rezervlerini güçlendirmeye devam edecek" açıklamasında bulundu.

"REZERV YÖNETİM STRATEJİMİZİ ÇEŞİTLENDİRDİK"

Liralaşma stratejisinin fiyat istikrarında asli unsur olduğunu vurgulayan Kavcıoğlu, "Enerji kalemleri dışında üretici fiyatları tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıdı. Son dönemde ÜFE TÜFE makası ham verilerin ima ettiğinden daha düşüktür. Uzun vadeli yatırım kredilerini önemserken bireysel kredilerin yavaşlamasının enflasyonu destekleyeceğini düşünüyoruz. Son bir yıldır geliştirdiğimiz proaktif rezerv yönetim stratejimizi son aylarda çeşitlendirdik."

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, Haberler

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