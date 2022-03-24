Merkez Bankası Başkanı'ndan büyüme mesajı: İlk çeyrek rakamları güçlü gelecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Kavcıoğlu, videokonferans yöntemi ile gerçekleştirilen yatırımcı toplantısı kapsamında değerlendirmelerde bulundu. Kavcıoğlu, verilerin ilk çeyrekte de büyümenin güçlü olduğunu gösterdiğini ve baz etkisinin kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını söyledi. Kavcıoğlu, "Yüksek frekanslı veriler ilk çeyrekte de büyümenin güçlü olduğunu gösteriyor. Cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler yakından takip ediliyor" ifadelerini kullandı.

"MERKEZ BANKASI REZERVLERİNİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEK"

Finansal istikrar için atılacak adımların kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Kavcıoğlu, "Baz etkisinin kalkmasıyla dezenflasyonist süreç başlayacak. Finansal istikrar için atılacak adımları kararlılıkla sürdüreceğiz. Merkez Bankası kararlılıkla rezervlerini güçlendirmeye devam edecek" açıklamasında bulundu.

"REZERV YÖNETİM STRATEJİMİZİ ÇEŞİTLENDİRDİK"

Liralaşma stratejisinin fiyat istikrarında asli unsur olduğunu vurgulayan Kavcıoğlu, "Enerji kalemleri dışında üretici fiyatları tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıdı. Son dönemde ÜFE TÜFE makası ham verilerin ima ettiğinden daha düşüktür. Uzun vadeli yatırım kredilerini önemserken bireysel kredilerin yavaşlamasının enflasyonu destekleyeceğini düşünüyoruz. Son bir yıldır geliştirdiğimiz proaktif rezerv yönetim stratejimizi son aylarda çeşitlendirdik."