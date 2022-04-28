Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu 500 TL'lik banknot çıkarılacağı iddialarını yalanladı - Haberler

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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu 500 TL'lik banknot çıkarılacağı iddialarını yalanladı

Haberler.com - Mesut Şahin - Ekonomi
 - Güncelleme:

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu 500 TL'lik banknot çıkarılacağı iddialarını yalanladı

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, Haberler

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