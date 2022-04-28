Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu 500 TL'lik banknot çıkarılacağı iddialarını yalanladı Haberler.com - Mesut Şahin - Ekonomi 28.04.2022 11:27 - Güncelleme: 28.04.2022 11:32 Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu 500 TL'lik banknot çıkarılacağı iddialarını yalanladı Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Mesut Şahin mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, Haberler