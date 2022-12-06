Merkez Bankası 'Aylık Fiyat Gelişmeleri' raporunu yayınladı! Enflasyonun enerji ve temel mal grupları sayesinde düştüğüne dikkat çekildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı enflasyon rakamlarını dün açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 2,88 artarken, yıllık bazda yüzde 85,51'den yüzde 84,39'a düştü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) ise bugün, "Aylık Fiyat Gelişmeleri" raporunu yayınladı.

İKİ GRUP ENFLASYONA ETKİ ETTİ

Rapora göre, kasımda önceki aya kıyasla yıllık tüketici enflasyonuna katkı gıdada 0,87 puan artarken, temel malda 0,98 puan, enerjide 0,93 puan ve hizmette 0,09 puan azaldı. Bu iki grubun fiyatlarındaki düşüş ile enflasyon ilk bazda geriledi. Alkol-tütün-altın grubunun enflasyona etkisi ise belirgin bir değişim göstermedi.

KİRA FİYAT ARTIŞI BİR ÖNCEKİ AYA KIYASLA YAVAŞLADI

Hizmet fiyatları kasımda yüzde 2,18 yükseldi ve grup yıllık enflasyonu 0,48 puan artışla yüzde 60,72'ye ulaştı. Bu dönemde yıllık enflasyon kira ve haberleşme hizmetlerinde yükselirken, diğer alt gruplarda düşüş kaydetti. Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre, kira alt grubunda aylık artış kasımda bir önceki aya kıyasla yavaşladı.

HABERLEŞME ÜCRETLERİ ARTTI

Haberleşme alt grubunda fiyatlar telefon görüşmesi ve internet ücretleri belirleyiciliğinde yüzde 2,96 artarken, bu grupta yıllık enflasyon yüzde 29,17'ye yükseldi. Diğer hizmetler alt grubunda ise fiyatların kasımda aylık yüzde 1,41 yükseldiği, bu gelişmede bakım-onarım, eğlence-spor hizmetleri, ev içi hizmetler ve sigorta hizmetlerinin etkisinin hissedildiği görüldü.

YEMEK FİYATLARI BAZ ETKİSİYLE DÜŞTÜ

Ulaştırma hizmetlerinde kasım ayı fiyatları görece yatay seyrederken, grup yıllık enflasyonu 1,54 puan geriledi. Yemek hizmetlerinin sürüklediği lokanta-otel grubunda ise fiyatlar yüzde 3,18 artmasına karşın yıllık enflasyon baz etkisiyle yüzde 80,30 seviyesine geriledi.

TEMEL MALLARDA YILLIK ENFLASYON DÜŞÜŞ KAYDETTİ

Temel mal grubunda kasımda yıllık enflasyon 3,54 puan düşüşle yüzde 76,11'e geriledi. Bu dönemde yıllık enflasyon tüm alt gruplarda düşüş kaydetti. Altın hariç dayanıklı mal fiyatları kasımda yüzde 2,46 artarken, bu gelişmeyi beyaz eşya, mobilya ve otomobil kalemleri sürükledi. Dayanıklı mal alt grubunda yıllık enflasyon, baz etkisiyle 2,97 puan azaldı ve yüzde 89,5'e geriledi.

ENERJİ YILLIK ENFLASYONU KASIM BAZ ETKİSİYLE GERİLEDİ

Enerji yıllık enflasyonu kasımda baz etkisiyle gerilerken, bu grupta aylık artış nispeten ılımlı seyretti. Böylece enerji fiyatları kasımda yüzde 1,28 ile son aylara kıyasla düşük bir oranda arttı. Grup yıllık enflasyonu ise baz etkisiyle 10,06 puan azalarak yüzde 118'e geriledi. Aylık artışta akaryakıt fiyatlarında gözlenen yüzde 1,19'luk yükselişin etkisi hissedildi. Bu dönemde uluslararası propan ve bütan fiyatlarındaki gelişmeleri takiben tüp gaz fiyatlarında yüzde 2,73'lük artış gerçekleşti. Kasım ayında şebeke suyu fiyatları ise yüzde 3,33 yükseldi.

METAL SANAYİ ÜRÜNLERİNDE DÜŞÜŞ GÖZLEMLENDİ

Ana sanayi gruplarına göre bakıldığında, kasımda yıllık enflasyon, enerjide daha belirgin olmak üzere tüm alt gruplarda düşüş kaydetti. Aylık fiyat gelişmeleri sektörler bazında incelendiğinde, kasımda elektrik, doğalgaz imalatı, rafine edilmiş petrol ürünleri ve ana metal sanayi fiyatlarında düşüş gözlenirken, diğer madencilik ve taş ocakçılığı, deri, kağıt ve inşaat ile bağlantılı olan metalik olmayan mineral ürünleri fiyat artışları ile öne çıktı.