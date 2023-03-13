Merkez Bankası açıkladı! Cari açıkta yeni rekor

TCMB'nin açıkladığı verilere göre, cari açık 2023 Ocak'ta 9,85 milyar dolar oldu. Ocakta 12 aylık cari açık ise 51,7 milyar dolara yükselerek rekor kırarken, resmi rezervlerde bu ay toplam 9.3 milyar dolar net azalış gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayına ilişkin ödemeler dengesi gelişmelerini paylaştı.

BİR YILLIK CARİ AÇIK 51.7 MİLYAR DOLAR

Açıklanan istatistiklere göre, ocak ayı itibariyle 12 aylık cari açık 51.7 milyar dolar olarak açıklandı. Aralık ayında 12 aylık cari açık 48.7 milyar dolarken, cari dengede, dış ticaret açığının artması etkili oldu.

KORONA DÖNEMİNDEN DAHA KÖTÜ

Turizm sektöründen gelen gelirlerde virüsün etkisini hissettirdiği 2021 yılı ocak ayında, 12 aylık cari işlemler açığı 36 milyar 599 milyon dolar olarak açıklanmıştı.

OCAK AYI İÇİN REKOR GELDİ

Ocak ayında cari denge 9.85 milyar dolar açık verirken, bu rakamın 2011 mart ayındaki 9.4 milyar dolarlık seviyeyi aşan yeni bir rekor olduğu görüldü.