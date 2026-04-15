Gözler, Merkez Bankası'na Çevrildi 22 Nisan'da Yeni Faiz Kararı, 27 Nisan'da Genel Kurul

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2025 yılı bilançosunda 1 trilyon TL'yi aşkın zarar açıkladı. Para Politikası Kurulu 22 Nisan'da toplanarak yeni faiz kararını açıklayacak. Ayrıca, 27 Nisan'da olağan genel kurul toplantısında bilanço onaylanacak ve üye seçimleri yapılacak.

Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Yurt içi piyasaların gözü kulağı, 2025 yılı bilançosunda 1 trilyon TL'yi aşkın zarar açıklayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) çevrildi. Para Politikası Kurulu (PPK) 22 Nisan Çarşamba günü toplanacak ve merakla beklenen yeni faiz kararını açıklayacak. Banka, hemen ardından 27 Nisan Pazartesi günü saat 14.00'te olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirecek. 2025 yılına ait bilanço, kar ve zarar hesabı onaylanacak. Üye seçimleri yapılacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Banka'nın, 2026 yılı takvimine göre PPK, 22 Nisan Çarşamba günü toplanacak. Kurul, saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak. Enflasyon, döviz kuru ve başta ABD-İran savaşı olmak üzere küresel ekonomi üzerinde etkili olan gelişmeler, faiz kararını şekillendirecek.

Merkez Bankası, mart ayında, politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 37 düzeyinde sabit tutmuştu. Politika metninde, jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı ve iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkilerinin yakından takip edildiği belirtilerek, sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği mesajını yinelemişti.

Genel Kurul 27 Nisan'da

MB, 2025 yılına ait 94. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul toplantısını, 27 Nisan Pazartesi 14.00'te yapacak. 2025 yılına ait bilanço, kar ve zarar hesabı onaylanacak. Banka, 2025 yılında 1 trilyon 65 milyar TL'lik zarar açıkladı. Banka Meclisi'nin 30 Nisan bitiminde boşalacak iki, Denetleme Kurulu'nun bir üyeliği için seçim yapılacak.

Kaynak: ANKA
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

