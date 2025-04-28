Merck, SpringWorks Therapeutics'i 3,9 Milyar Dolara Satın Alıyor

Alman kimya ve ilaç şirketi Merck, kanser hastalıkları alanında satışlarını genişletmek amacıyla ABD merkezli SpringWorks Therapeutics'i yaklaşık 3,9 milyar dolara satın almak üzere gerçekleştirilen görüşmelerde anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Merck'ten yapılan açıklamada, SpringWorks Therapeutics, Alman şirketin hisse başına 47 dolarlık satın alma teklifini kabul etti. Böylece, Merck, kanser hastalıkları alanında satışlarını genişletmek için yaklaşık 3,9 milyar dolarlık bir öz sermaye değeri karşılığında SpringWorks Therapeutics'i satın alacak.

Söz konusu teklif, merkezi ABD'nin Connecticut eyaletinde bulunan SpringWorks Therapeutics hisselerinin Şubat 2025'teki piyasa spekülasyonlarından önceki 20 günlük ortalama fiyatının yüzde 26 üzerinde bir rakama denk geliyor.

Anlaşmaya göre, Merck, SpringWorks Therapeutics'e nakit ödeme yapacak.

Yaklaşık 3,9 milyar dolarlık satın almanın, gerekli izinlerin ardından 2025'in ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.