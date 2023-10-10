Mercedes-Benz Türk, Aksaray Kamyon Fabrikası'nda Güneş Enerjisi Santralini Devreye Aldı

Mercedes-Benz Türk, Aksaray Kamyon Fabrikası'nda 1.3 MWp kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santralini devreye aldı.

Santral ile yaklaşık olarak yıllık 900 ton karbon salımının engellenmesi hedeflenirken elde edilen enerji ile çevreye 22 bin 120 adet ağaç dikimine eş değer fayda sağlanacak.

Pazarlama Merkezi'nde kurulu 3.5 MWp gücündeki Güneş Enerjisi Santralini Haziran ayında tam kapasite olarak devreye alan Mercedes-Benz Türk, sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde gerçekleştirdiği çalışmaların bir adımı olarak hayata geçirdiği Aksaray Kamyon Fabrikası Güneş Enerjisi Santrali projesi ile yenilenebilir enerji kaynakları çalışmalarına devam ediyor.

Mercedes-Benz Türk'ün 'Yeşil Hedefler' programı kapsamında 2039'a kadar üretim sırasında sıfır CO2 salımı gerçekleştirmeyi hedeflediğini vurgulayan Mercedes-Benz Türk Aksaray Fabrika Direktörü Ulf Raese; "Daimler Truck AG'nin en önemli kamyon üretim üslerinden biri konumunda olan ve dünya standartlarında üretim yapan fabrikamız, üretim faaliyetlerinde ve yaptığı çalışmalarda doğanın korunmasını önceliklendiriyor. Aksaray'da açılacak Güneş Enerjisi Santrali ile yıllık 1 milyon 900 bin kWh elektrik enerjisi üretmeyi hedefliyoruz. Fabrikamızın elektrik ihtiyacının yüzde 8'i bu santralden karşılanacak. Sürdürülebilir bir gelecek için Mercedes-Benz Türk olarak çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası'nda Güneş Enerjisi Santrali çalışmalarına devam edeceklerinin altını çizen Ulf Raese sözlerini şöyle sürdürdü: "Fabrikada Güneş Enerjisi Santrali aracılığıyla elektrik üretimi yapılırken bir yandan da yaklaşık olarak yıllık 900 ton karbon salımı engellenecek. Elde edilen enerji ile 656 hanenin 1 yıllık elektrik tüketimine, çevreye ise 22 bin 120 adet ağaç dikimine eş değer fayda sağlayacağız. Mercedes-Benz Türk'ün tesislerinde güneş enerjisi kullanma hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı bundan sonra da sürdürerek, yeşil enerjiye dönüşüm için üzerimize düşeni yapacağız."