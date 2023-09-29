Mercedes, Aksaray'da Güneş Enerjisi Santralini Devreye Aldı

Mercedes-Benz Türkiye, Aksaray Kamyon Fabrikası'nda 1.3 MWp kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santralini devreye aldı. Santral ile yıllık 900 ton karbon salımının engellenmesi hedeflenirken çevreye 22 bin 120 adet ağaç dikimine eş değer fayda sağlanacak.

Mercedes, Türkiye'deki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Şirketin son yatırımı ise temiz enerji endüstrisini yakından ilgilendiriyor. Aksaray'da bulunan kamyon fabrikasında sürdürülebilir bir üretim merkezi oluşturmayı planlayan Alman otomobil devi, yeni güneş enerjisi santralini devreye aldı ve elektrik üretimine başladı. İşte ayrıntılar…

Mercedes, Aksaray Fabrikası'na güneş enerjisi yatırımı yaptı

Sürdürülebilirlik ve temiz enerji alanlarında Türkiye'nin önde gelen sitelerinden Future Flow Life'ın haberine göre Mercedes-Benz Türkiye, Aksaray Kamyon Fabrikası'nda 1.3 MWp kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santralini devreye aldı. Santral ile yaklaşık olarak yıllık 900 ton karbon salımının engellenmesi hedeflenirken elde edilen enerji ile çevreye 22 bin 120 adet ağaç dikimine eş değer fayda sağlanacak.

Mercedes, haziran ayında, Pazarlama Merkezi'nde kurulu 3.5 MWp gücündeki Güneş Enerjisi Santralini devreye almıştı. Şirket, sürdürülebilirlikçerçevesinde gerçekleştirdiği çalışmalarına yeni santralle devam ediyor.

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Mercedes-Benz Türk'ün 'Yeşil Hedefler' programı kapsamında 2039'a kadar üretim sırasında sıfır CO2 salımı gerçekleştirmeyi hedeflediğini vurgulayanMercedes-Benz Türk Aksaray Fabrika Direktörü Ulf Raese, Aksaray'da açılacak Güneş Enerjisi Santrali ile yıllık 1 milyon 900 bin kWh elektrik enerjisi üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Fabrikanın elektrik ihtiyacının yüzde 8'i bu santralden karşılanacak

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası'nda Güneş Enerjisi Santrali çalışmalarına devam edeceklerinin altını çizen Ulf Raese, santral aracılığıyla elektrik üretimi yapılırken, diğer yandan yıllık yaklaşık 900 ton karbon salımının engelleneceğini belirtti.

Santralden elde edilen enerji ile 656 hanenin 1 yıllık elektrik tüketimine, çevreye ise 22 bin 120 adet ağaç dikimine eş değer fayda sağlanacak.

Ulf Raese, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mercedes-Benz Türk'ün tesislerinde güneş enerjisi kullanma hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı bundan sonra da sürdürerek, yeşil enerjiye dönüşüm için üzerimize düşeni yapacağız."