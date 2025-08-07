Menkul Kıymet Piyasa Değeri Rekor Kırdı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkezi Kayıt Kuruluşu, 6 Ağustos itibarıyla toplam menkul kıymet değerinin 26,33 trilyon lira, pay senedi piyasa değerinin ise 17,44 trilyon liraya ulaşarak rekor kırdığını açıkladı. Yatırımcı sayısı 6,41 milyona çıktı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 6 Ağustos itibarıyla toplam menkul kıymet değerinin 26,33 trilyon lira, pay senedi piyasa değerinin 17,44 trilyon lirayla en yüksek seviyelere ulaştığını açıkladı.

MKK, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, toplam menkul kıymet ve pay senedi piyasa değerlerinde bugüne kadarki en yüksek seviyelere ulaşıldığını bildirdi.

Buna göre, 6 Ağustos itibarıyla toplam piyasa değeri 26,33 trilyon lira, pay senedi piyasa değeri 17,44 trilyon lirayla en yüksek değerlerine ulaşarak rekor kırdı. Pay senedi yatırımcı sayısı 6 milyon 410 bin 363 kişi oldu.

Toplam hesap sayısı aynı tarihte 87,69 milyona yükselirken, bakiyeli hesap sayısı 14,94 milyona çıktı. Bu dönemde yatırım fonlarının portföy değeri 6,74 trilyon liraya, buradaki yatırımcı sayısı da 5,64 milyona yükseldi.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
Yer: Kocaeli! Vatandaş yağmur beklerken otomotiv devi bulutlara bomba atıyor iddiası

Kocaeli'de fabrikası olan otomotiv devine skandal suçlama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Altuğ yıllar sonra pişmanlığını açıkladı

Emre Altuğ yıllar sonra pişmanlığını itiraf etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.