Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yüzde 25'lik artışa itiraz etmişlerdi! Memur-Sen'den yeni zamma ilk yorum: Ne talebimizde ne güvenimizde yanılmadık

Ekonomi Haberleri

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 25'lik artış, yüzde 30'a çıkarıldı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yeni zam oranına ilişkin ilk açıklamasını yaptı. Yalçın, "Mücadelemizle kamu görevlileri için ocak zammı %30'a yükseltilmiştir. Ne talebimizde ne güvenimizde yanılmadık. Memur-Sen varsa çözüm her zaman vardır. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara'da yaptığı açıklamada memur ve memur emeklilerine yüzde 25 zam yapılacağını duyurmuştu. AK Parti TBMM Grup toplantısında kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 25'ten 30'a kadar çıkarıldığını müjdeledi. Konuya ilişkin Ali Yalçın'da bir açıklama yaptı.

"TALEBİMİZDE YANILMADIK"

Yalçın, "Mücadelemizle kamu görevlileri için ocak zammı %30'a yükseltilmiştir. Ne talebimizde ne güvenimizde yanılmadık. Memur-Sen varsa çözüm her zaman vardır" açıklamalarında bulundu.

Memurlara yapılan yüzde 30'luk zama ilişkin Memur-Sen'den ilk açıklama: Ne talebimizde ne güvenimizde yanılmadık

YÜZDE 25'E İTİRAZ ETMİŞTİ

Genel Başkan Yalçın dün açıklanan %25'lik zam oranı sonrası, "%25 zam beklentileri karşılamamıştır. Memur-Sen Başkanlar Kurulu olarak; % 25'in beklentileri karşılamadığını ifade ediyor, "Seyyanen Ek Bir Adım" daha atılması gerekliliğini hükümetin dikkatine sunuyor, talebimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Memurlara yapılan yüzde 30'luk zama ilişkin Memur-Sen'den ilk açıklama: Ne talebimizde ne güvenimizde yanılmadık

Haberler.com / Yavuz Selvi - Ekonomi

Memur zammı Ali Yalçın Memur Sen Ekonomi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (2)

nazım arat:

%50 altındaki rakamlarin emekliye karşılığı yoktur

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Niğra:

Senmi itiraz ettin bu zamma. ben hiç inanmıyorum ha varlığın ha yokluğun siz biriken paraları yemesini bilirsiniz. Kaç Tl alıyorsun birde hak ediyormusun. öğrenci değilim. Yeni yıl hediyesi çanta göndermişin.hediye edecem.asgari ücret zammı kadar zam istiyorum senden değil hükümetten.

Cevap Yaz 2 27 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title