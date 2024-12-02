Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte konuşulan rakamlar

2025 ocak memur maaş zammı, enflasyon rakamları ve toplu sözleşme zammıyla son halini almış olacak. TÜİK önümüzdeki günlerde 6 aylık verileri ilan etmesiyle önümüzdeki 6 ay boyunca memur ve memur emeklileri için geçerli olacak maaşlar belirlenecek.

KASIM VE ARALIK VERİLERİ BEKLENİYOR

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre; memurlar ve memur emeklilerine ocak ayında %6 toplu sözleşme zammı ve 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun %10'u aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Şimdiye kadar açıklanan enflasyon verileriyle zam oranı %7.99 olarak şekillendi, ancak nihai rakam için kasım ve aralık verileri bekleniyor.

ENFLASYON VERİLERİ NE DİYOR?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı temmuz-ekim enflasyonu %12.06 oldu. Bu verilere göre memurların ocak ayında enflasyon farkı %1.87 olarak belirlendi. Merkez Bankası ve finans kuruluşlarının yıl sonu enflasyon tahminlerine göre, memurların Ocak zam oranının %12.18'e kadar çıkabileceği öngörülüyor.

Memurlar ve memur emeklileri için yapılan tahminlere göre;

En düşük memur maaşı 39.205 TL'den 43.941 TL'ye çıkabilir.

En düşük memur emeklisi maaşı ise 17.588 TL'den 19.712 TL'ye yükselecek.

Diğer kadrolara yönelik tahmini zamlı maaşlar;

Unvan - Mevcut Maaş - %12.08 Zamlı Maaş

Şube Müdürü (1/4) - 59.467 - 66.650

Öğretmen (1/4) - 47.433 - 53.163

Uzman Doktor (1/4) - 97.836 - 109.655

Polis Memuru (8/1) - 52.816 - 59.196

Mühendis (1/4) - 60.663 - 67.991

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI

Memur emeklilerinin maaşları da ocak zammıyla artacak. Öne çıkan tahminler şu şekilde;

Genel Müdür (1/1): 56.597 TL → 63.434 TL

Şube Müdürü (1/4): 26.372 TL → 29.558 TL

Pratisyen Hekim (1/4): 46.131 TL → 51.704 TL

Teknisyen (Lise Mezunu, 1/4): 18.933 TL → 21.220 TL

NOT: Kesin rakamlar resmi açıklamalardan sonra netleşecektir.