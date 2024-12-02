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Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte konuşulan rakamlar

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Memur ve emekli maaşı zammı için gözler 6 aylık enflasyon farkına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ocak ayında açıklanacak olan aralık ayı enflasyonuyla birlikte, memur ve emeklilere yapılacak zam oranı kesinleşecek. Peki, Zamlı memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

2025 ocak memur maaş zammı, enflasyon rakamları ve toplu sözleşme zammıyla son halini almış olacak. TÜİK önümüzdeki günlerde 6 aylık verileri ilan etmesiyle önümüzdeki 6 ay boyunca memur ve memur emeklileri için geçerli olacak maaşlar belirlenecek.

KASIM VE ARALIK VERİLERİ BEKLENİYOR

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre; memurlar ve memur emeklilerine ocak ayında %6 toplu sözleşme zammı ve 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun %10'u aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Şimdiye kadar açıklanan enflasyon verileriyle zam oranı %7.99 olarak şekillendi, ancak nihai rakam için kasım ve aralık verileri bekleniyor.

ENFLASYON VERİLERİ NE DİYOR?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı temmuz-ekim enflasyonu %12.06 oldu. Bu verilere göre memurların ocak ayında enflasyon farkı %1.87 olarak belirlendi. Merkez Bankası ve finans kuruluşlarının yıl sonu enflasyon tahminlerine göre, memurların Ocak zam oranının %12.18'e kadar çıkabileceği öngörülüyor.

Memurlar ve memur emeklileri için yapılan tahminlere göre;

  • En düşük memur maaşı 39.205 TL'den 43.941 TL'ye çıkabilir.
  • En düşük memur emeklisi maaşı ise 17.588 TL'den 19.712 TL'ye yükselecek.

Diğer kadrolara yönelik tahmini zamlı maaşlar;

Unvan - Mevcut Maaş - %12.08 Zamlı Maaş

  • Şube Müdürü (1/4) - 59.467 - 66.650
  • Öğretmen (1/4) - 47.433 - 53.163
  • Uzman Doktor (1/4) - 97.836 - 109.655
  • Polis Memuru (8/1) - 52.816 - 59.196
  • Mühendis (1/4) - 60.663 - 67.991

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI

Memur emeklilerinin maaşları da ocak zammıyla artacak. Öne çıkan tahminler şu şekilde;

  • Genel Müdür (1/1): 56.597 TL → 63.434 TL
  • Şube Müdürü (1/4): 26.372 TL → 29.558 TL
  • Pratisyen Hekim (1/4): 46.131 TL → 51.704 TL
  • Teknisyen (Lise Mezunu, 1/4): 18.933 TL → 21.220 TL

NOT: Kesin rakamlar resmi açıklamalardan sonra netleşecektir.

Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte konuşulan rakamlar
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Memurlar bu paraları haketmiyor asgari ücretten az para almaları lazım özellikle polis ve bekciye maaş ödenmemesi lazım

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme244
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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Emekliler mağdur, haber tıklansın diye hergün alakası olmadığı halde benzer haber

Yorum Beğen75
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıAhmet Bolat:

Utanin bu rakamlari dillendirmeye diycem ama…

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme4
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Haber Yorumlarıkocak aziz:

sgk emekli taban maas insani yaşatır olmali en az asgari ucret olmali secimde unutmayacağiz

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıArif İnanç:

Ve sahne! TÜİK ve EKONOMİ ekibinin üstün çabaları ile bi yılında zam yok. Enflasyon düşmüş kafasını yarmış, kolu kanadı da kırılmış. Allah bildiği gibi yasin sizi. Yüce Rabbim su kış mevsiminde yardımcımız olsun. Artık hiç kimseye güven kalmamıştır. Her sey Vatan için öyle mi? Biz bubVatanimiz için ölümü göze alır her yola gireriz. Ama siz ekonomi için hiç bir yola düzgün giremezsiniz. Sizin denetlemesiz serbes ekonomi. 24 ay faizsiz vergi toplayacak en son yere olta attınız.

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

bu memur aşki nedir böyle,,asgari ücret iş çi emekli maaşlari nerede,pekde bir faydasi. olmayan memur maaşlari nerede

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Yorum Beğenme18
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Haber YorumlarıCENGİZ B.:

emekli mühendisin alacağı ücreti bir açıklasaydınız da millet gözlerine inanamasaydı ????

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıHuseyin TAŞER:

TAMAM BIZIM ESNAF BU HABERİ DUYDUYSA HEMEN BU SAAT İTİBARİ İLE ZAMMI YAPMISTIR

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme3
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