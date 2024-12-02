Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte konuşulan rakamlar
Memur ve emekli maaşı zammı için gözler 6 aylık enflasyon farkına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ocak ayında açıklanacak olan aralık ayı enflasyonuyla birlikte, memur ve emeklilere yapılacak zam oranı kesinleşecek. Peki, Zamlı memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...
2025 ocak memur maaş zammı, enflasyon rakamları ve toplu sözleşme zammıyla son halini almış olacak. TÜİK önümüzdeki günlerde 6 aylık verileri ilan etmesiyle önümüzdeki 6 ay boyunca memur ve memur emeklileri için geçerli olacak maaşlar belirlenecek.
KASIM VE ARALIK VERİLERİ BEKLENİYOR
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre; memurlar ve memur emeklilerine ocak ayında %6 toplu sözleşme zammı ve 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun %10'u aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Şimdiye kadar açıklanan enflasyon verileriyle zam oranı %7.99 olarak şekillendi, ancak nihai rakam için kasım ve aralık verileri bekleniyor.
ENFLASYON VERİLERİ NE DİYOR?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı temmuz-ekim enflasyonu %12.06 oldu. Bu verilere göre memurların ocak ayında enflasyon farkı %1.87 olarak belirlendi. Merkez Bankası ve finans kuruluşlarının yıl sonu enflasyon tahminlerine göre, memurların Ocak zam oranının %12.18'e kadar çıkabileceği öngörülüyor.
Memurlar ve memur emeklileri için yapılan tahminlere göre;
- En düşük memur maaşı 39.205 TL'den 43.941 TL'ye çıkabilir.
- En düşük memur emeklisi maaşı ise 17.588 TL'den 19.712 TL'ye yükselecek.
Diğer kadrolara yönelik tahmini zamlı maaşlar;
Unvan - Mevcut Maaş - %12.08 Zamlı Maaş
- Şube Müdürü (1/4) - 59.467 - 66.650
- Öğretmen (1/4) - 47.433 - 53.163
- Uzman Doktor (1/4) - 97.836 - 109.655
- Polis Memuru (8/1) - 52.816 - 59.196
- Mühendis (1/4) - 60.663 - 67.991
MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI
Memur emeklilerinin maaşları da ocak zammıyla artacak. Öne çıkan tahminler şu şekilde;
- Genel Müdür (1/1): 56.597 TL → 63.434 TL
- Şube Müdürü (1/4): 26.372 TL → 29.558 TL
- Pratisyen Hekim (1/4): 46.131 TL → 51.704 TL
- Teknisyen (Lise Mezunu, 1/4): 18.933 TL → 21.220 TL
NOT: Kesin rakamlar resmi açıklamalardan sonra netleşecektir.