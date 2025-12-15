Memura yapılacak zam için yeni hesap

Kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte memur ve emekli maaş zamlarında 5 aylık tablo netleşti. Mevcut hesaplamalara göre memurlar için yüzde 17,57'lik artış oluşurken, nihai zam oranı aralık ayı enflasyonuyla kesinleşecek.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre; Kasım'da tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,87 artış gösterdi. Bu oranla birlikte yıllık enflasyon yüzde 31,07'ye yükseldi. Temmuz ayında yüzde 2,06, ağustos ayında yüzde 2,04, eylül ayında yüzde 3,23 ve ekim ayında yüzde 2,55 olan aylık artışlarla birlikte, 5 aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 11,21 olarak belirlendi. Nihai zam oranı ise 3 Ocak'ta açıklanacak aralık enflasyonuyla birlikte belli olacak.

MEMUR MAAŞI ZAMMI İÇİN YENİ HESAP

Memurlar, yılda iki kez toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı doğrultusunda maaş zammı alıyor. 2026 yılının ilk yarısı için belirlenen toplu sözleşme zammı yüzde 11 olarak belirlendi. Bu doğrultuda, kümülatif zam oranı yüzde 17,57'ye ulaştı. Bu zamma ek olarak, 1.000 TL'lik taban aylık artışı da uygulanacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Kasım ayı verileriyle yapılan hesaplamaya göre, halen 43 bin 726 TL olan en düşük memur maaşı zam sonrası 60 bin 366 TL seviyesine çıktı. En düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 651 TL olarak hesaplandı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN ZAM ORANI

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık enflasyon farkı yüzde 11,21 oldu. Buna göre 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşı 18 bin 773 TL'ye yükseldi.

NİHAİ ZAM 3 OCAK'TA NETLEŞECEK

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak kesin zam oranı, 3 Ocak 2026'da açıklanacak aralık ayı enflasyon verisiyle belirlenecek. Ayrıca memur ve emekliler arasındaki farkın refah payı ile kapatılması seçeneği de gündemde yer alıyor.