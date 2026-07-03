Memur maaşlarına gelen zam ile birlikte bedelli askerlik 472 bin 653 TL oldu.

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 13,52 zam alacak. Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücreti 416 bin 361 liradan 472 bin 653 liraya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı da ilerleyen günlerde bedelli askerliğe ilişkin rakamı açıklayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı