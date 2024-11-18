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Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis

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Memur ve memur emeklileri maaşlarına yapılacak zam oranı ve refah payına kilitlenirken Ankara kulislerine düşen son iddia ses getirdi. Buna göre Ocak 2025'te memur ve memur emeklisi maaşlarında yüzde 11 ila yüzde 12 arasında bir artışın gerçekleşmesi bekleniyor. Öte yandan zam oranlarına ilave olarak refah payı verilmesi beklenmiyor.

Milyonlarca emekli, memur ve işçi, yılın son günlerinde maaş zamlarına ilişkin açıklamaları dikkatle takip ediyor. Mevcut asgari ücret 17 bin 2 lira, en düşük emekli aylığı ise 12 bin 500 lira seviyesinde bulunuyor.

MAAŞ ARTIŞI ENFLASYON ORANININ ALTINDA KALDI

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı olarak, memur ve memur emeklilerinin maaş zamları, yürürlükteki toplu sözleşme hükümlerine göre belirleniyor. Temmuz ayında yapılan zamla, memur ve memur emeklilerinin maaş artışı, enflasyon oranının 5,42 puan altında kaldı.

ZAM ORANIYLA İLGİLİ İDDİALAR ART ARDA GELİYOR

Türkiye gazetesinde yer alan bilgilere göre ise memur ve memur emeklilerine 2025'in ilk altı ayında %6, ikinci altı ayında ise %5 zam yapılacak. Yıllık enflasyonun %45'in altına düşmeyeceği öngörüsünde bulunulurken "Ocak 2025'te memur ve memur emeklisi maaşlarında %11 ila %12 arasında bir artışın gerçekleşmesi muhtemeldir" değerlendirmesi yapılıyor.

REFAH PAYI VERİLMESİ BEKLENMİYOR

Refah payı tartışmaları da gündemdeki sıcaklığını korurken Ankara kulislerine düşen son iddiaya göre memur ve memur emeklilerine açıklanan zam oranlarına ilave olarak refah payı verilmesi beklenmiyor. Bu durum, memur ve memur emeklilerinin Temmuz ayında olduğu gibi Ocak ayında da enflasyon karşısında alım gücünü koruyamayacağı anlamına geliyor.

Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

hesaplamalarıma göre memura % 35 verilmesi gerekiyor ki; biraz nefes alsın.

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Haber YorumlarıÖmer:

Ülkenin içine ettiler.

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Haber YorumlarıMehmet Gazanfer:

Asgari ücretliye yüzde 40 memura yüzde 10

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Bi haberler eğer gerçek ise sadece yoklama yapıyorlar. Tepki nasıl olur diye. Sorun yok. Nasılsa alıştık. Olay şu; sayın Bakan, alma mazlumun ahını, ÇIKAR AHESTE aheste. Müslümanlıkta en büyük meziyet ; kimsenin hiç kimseye eziyet etmemesidir. Fakat ekonomi ekibi olarak öyle büyük günah işlediniz ki ve hala da devam ediyorsunuz. Buna yüce Rabbim inşallah daha fazla devam etmenize musade etmeyecektir. Sokak da tebdili kıyafet ile gezerseniz bakalım neler söyleniyor. % 41.5 yazıklar olsun. % 87?

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