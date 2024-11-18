Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis

Milyonlarca emekli, memur ve işçi, yılın son günlerinde maaş zamlarına ilişkin açıklamaları dikkatle takip ediyor. Mevcut asgari ücret 17 bin 2 lira, en düşük emekli aylığı ise 12 bin 500 lira seviyesinde bulunuyor.

MAAŞ ARTIŞI ENFLASYON ORANININ ALTINDA KALDI

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı olarak, memur ve memur emeklilerinin maaş zamları, yürürlükteki toplu sözleşme hükümlerine göre belirleniyor. Temmuz ayında yapılan zamla, memur ve memur emeklilerinin maaş artışı, enflasyon oranının 5,42 puan altında kaldı.

ZAM ORANIYLA İLGİLİ İDDİALAR ART ARDA GELİYOR

Türkiye gazetesinde yer alan bilgilere göre ise memur ve memur emeklilerine 2025'in ilk altı ayında %6, ikinci altı ayında ise %5 zam yapılacak. Yıllık enflasyonun %45'in altına düşmeyeceği öngörüsünde bulunulurken "Ocak 2025'te memur ve memur emeklisi maaşlarında %11 ila %12 arasında bir artışın gerçekleşmesi muhtemeldir" değerlendirmesi yapılıyor.

REFAH PAYI VERİLMESİ BEKLENMİYOR

Refah payı tartışmaları da gündemdeki sıcaklığını korurken Ankara kulislerine düşen son iddiaya göre memur ve memur emeklilerine açıklanan zam oranlarına ilave olarak refah payı verilmesi beklenmiyor. Bu durum, memur ve memur emeklilerinin Temmuz ayında olduğu gibi Ocak ayında da enflasyon karşısında alım gücünü koruyamayacağı anlamına geliyor.