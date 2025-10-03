Memur ve emeklinin maaşını etkileyecek 3 aylık enflasyon belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Memur, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı aylıklarının ocak zam hesabında belirleyici olacak enflasyon farkında 3 aylık oran ortaya çıktı.

ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon eylülde aylık bazda yüzde 3,23 oldu. Yıllık bazda ise yüzde 33,29 olarak açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 33,29 arttı, aylık yüzde 3,23 arttı. Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 2.06, ağustos enflasyonu ise yüzde 2.04 olarak gerçekleşmişti. Bu verilere göreev ve iş yerleri için ekim ayında yapılacak kira tavan zam oranı yüzde 38.36 olarak belirlendi.

İŞTE MEMUR VE EMEKİLİNİN 3 AYLIK ENFLASYON FARKI

Bu rakamlara göre 2025'in ikinci döneminde 3 aylık enflasyon yüzde 7,50 olarak gerçekleşti. 3 aylık enflasyon farkına göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 7,51 zammı hak etmiş oldu. Memur ve memur emeklisi ise yüzde 13,65 fark alacak.

5 OCAK'TA BELLİ OLACAK

TÜİK'in 5 Ocak 2026'da duyuracağı aralık ayı enflasyonuyla birlikte emeklilerin 2026 yılında alacakları zamlı maaşları belli olacak.

Söz konusu artış SSK ve Bağ-Kur emeklileri için geçerli olurken, Emekli Sandığı mensupları ve memurlar için maaş artışında enflasyon verilerinin yanı sıra toplu sözleşme payı dikkate alınacak.

MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Memur ve memur emeklileri 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 11, ikinci yarısı için yüzde 7, 2027 yılının ilk yarısı için yüzde 5, ikinci yarısı için de yüzde 4'lük toplu sözleşme zammı alacak. Bu rakamlara ek olarak 6 aylık enflasyon farkı da verilecek. Ayrıca 2026'nın ilk yarısında taban aylıklara 1000 TL'lik ek artış uygulanacak.