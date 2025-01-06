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Milyonlarca emekli ve memur net maaş için Kabine Toplantısı'na odaklandı

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2025 yılının ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı bugün Beştepe'de yapılacak. Memur ve emekli maaşlarına beklenen düzenlemeler ile refah payı da toplantıda masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı, yeni yılın ilk toplantısını bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri milyonlarca memur veemekli için maaş zammı ve refah payı olacak.

2025 yılının maaşları belli oldu! Asgari ücretli yüzde 30; memur ve memur emeklisi yüzde 11,54; SGK ve Bağ-Kur emeklisi ise yüzde 15,75 oranında zam aldı. Memur ve emekliler refah payı talebinde bulunurken bugün Beştepe'de düzenlenecek olan Kabine Toplantısı'nı takip etmeye başladı. Refah payını bekleyen milyonlar bugün bu bu kararın duyurulmasını bekliyor.

MAAŞ ZAMMI VERGİ PAYINI DA YÜKSELTTİ

Çalışanların maaşlarına yapılan zamlar, vergi dilimlerinde değişikliklere yol açıyor. Böylece brüt maaş üzerinden kesilen kısmi vergi payı da artmış oluyor.

Vergi tarifelerinde 2024 ile 2025 yılındaki oranlar aynı olacak. Geçen sene tarifedeki ilk dilim 110.000 TL'den başlarken, yeni tarifede bu rakam 158.000 TL'ye, en üst dilim ise 3.000.000 TL'den 4.300.000 TL'ye yükseldi.

ASGARİ ÜCRETLİ 3 YILDIR VERGİ ÖDEMİYOR

2022 yılında yürürlüğe giren düzenleme ile asgari ücretten %15 oranındaki gelir vergisi ve %0,79 oranındaki damga vergisi kesintisi kaldırılmıştı. Bu düzenleme, 2025 yılında da geçerliliğini koruyarak tüm işçi ve memurlar için uygulanmaya devam ediyor.

ASGARİ ÜCRETLİLER AGİ ALAMAYACAK

Çalışanların ödediği gelir vergisi tutarı üzerinden hesaplan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) konusunda da bazı detaylar yanlış biliniyor. Asgari ücretten gelir vergisi alınmadığı için bu tutar üzerinden yapılan ödemelerde AGİ verilmesi de söz konusu olmayacak.

Milyonlarca emekli ve memur net maaş için Kabine Toplantısı'na odaklandı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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