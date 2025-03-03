Memur ve emeklinin beklediği zam oranı için ilk rakam netleşti

Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 39.05, aylık enflasyon ise yüzde 2.27 oldu. Yıllık enflasyon böylece Aralık 2021'den bu yana ilk kez yüzde 40'ın altına indi.

İŞTE 2 AYLIK ENFLASYON FARKI

TÜİK tarafından açıklanan şubat ayı enflasyon rakamları ile birlikte 2 aylık enflasyon farkı da ortaya çıktı. 2 aylık verilere göre (enflasyon farkı dahil) memurların 2025 Temmuz ayı zammı yüzde 6,41 oldu. İki aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise temmuz ayı için yüzde 7.42'lik artışa hak kazandı.

4 AYLIK VERİ BEKLENİYOR

TÜİK tarafından açıklanacak mart, nisan, mayıs ve haziran ayları, memur ve memur emeklisinin enflasyon farkında belirleyici olacak. Memurların enflasyon farkı alabilmesi için toplu sözleşmeye göre yüzde 0.92 artması gerekiyor.

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.

MEMURUN OCAK ZAMMI

Ocak ayında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yüzde 15,75 oranında artış yapılırken memur maaşları ise enflasyon farkıyla birlikte yüzde 11.55 oldu. Temmuz ayında emekli ve memur maaşları yeniden belirlenecek.