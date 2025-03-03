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Memur ve emeklinin beklediği zam oranı için ilk rakam netleşti

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TÜİK'in şubat ayı enflasyonunu açıklamasının ardından memur ve emeklinin 2 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Ocak ve şubat ayı enflasyon verilerine göre; memurların 2025 temmuz ayı zammı yüzde 6.41 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise temmuz ayı için yüzde 7.42'lik artışa hak kazandı.

Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 39.05, aylık enflasyon ise yüzde 2.27 oldu. Yıllık enflasyon böylece Aralık 2021'den bu yana ilk kez yüzde 40'ın altına indi.

İŞTE 2 AYLIK ENFLASYON FARKI

TÜİK tarafından açıklanan şubat ayı enflasyon rakamları ile birlikte 2 aylık enflasyon farkı da ortaya çıktı. 2 aylık verilere göre (enflasyon farkı dahil) memurların 2025 Temmuz ayı zammı yüzde 6,41 oldu. İki aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise temmuz ayı için yüzde 7.42'lik artışa hak kazandı.

Memur ve emeklinin beklediği zam oranı için ilk rakam netleşti

4 AYLIK VERİ BEKLENİYOR

TÜİK tarafından açıklanacak mart, nisan, mayıs ve haziran ayları, memur ve memur emeklisinin enflasyon farkında belirleyici olacak. Memurların enflasyon farkı alabilmesi için toplu sözleşmeye göre yüzde 0.92 artması gerekiyor.

Memur ve emeklinin beklediği zam oranı için ilk rakam netleşti

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.

Memur ve emeklinin beklediği zam oranı için ilk rakam netleşti

MEMURUN OCAK ZAMMI

Ocak ayında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yüzde 15,75 oranında artış yapılırken memur maaşları ise enflasyon farkıyla birlikte yüzde 11.55 oldu. Temmuz ayında emekli ve memur maaşları yeniden belirlenecek.

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Memur ve emeklinin beklediği zam oranı için ilk rakam netleşti
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıArSLaN 1:

şu an seçim olmadığı için hiçbir şey vermezler kimse umutlanmasın, seçime 3-5 ay kala biraz zam yapar yine unuttururlar

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Haber Yorumlarımurat dural:

Ben hakkımı yiyenlere hakkımı helal etmiyorum kefen parası olsun hakkım.

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Haber YorumlarıDağıstan:

O zamana kadar devam edecek mağduriyeti kim karşılayacak. 2025 temmuz ayına kadar neden zam yapılmaz. MB ye faiz indirimi kapısı açmak için 2.27 Şubat enflasyonu açıklamak nedir ? Piyasaya bir çıkın bakalım, fiyatlar ne alemde..

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Haber YorumlarıMuhahayt Muhahaytoğlu:

Millet açlıktan ölsün mü yani? Bunu mu istiyorlar?

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Haber YorumlarıHad Bildiren:

Benim anlamadığım asgari ücret 22.000 iken Daha ilk senesinde 70 küsür bin TL maaş alan memur var. şunu bir dengeleyin artık yahu.

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Haber YorumlarıBilly gates:

EMEKLİ MAAŞI KALDIRILSIN TEKLİFİM

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Haber YorumlarıOrhan Ergen:

Daha 4 ay var.Memur zamı haberi nedir ya. Aralık zamı haberini de temmuz hemen ardından yaparsınız

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Haber Yorumlarımustafa yazici:

Durmak yok fakirlesmeye devam memur kardeşlerim.Birde ek işe devam.

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Haber Yorumlarıİsmail oruç :

Kemal Sunal ın atla gel Şaban filmi aklıma geldi,O filmde mani yazıyordu martılarla ilgili mani istiyordular kemal Sunal da tencereye martılar girmiyor diyordu,enflasyonu temel ihtiyaçlara göre yapsalar çok daha farklı çıkar.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Şimdiden gündemi değiştik mi? Mehmet Şimşek temmuz da emekli bizlere hiç bir şey vermez. Geçen ayki % 18 çıkan enflasyon % 2 seviyesinde açıklandıktan sonra. Yandı keten helva. Not alınız bir yere. Çok yakında Sayın Cumhurbaşkanım bu işe el atacaktır. Değişirse şaşıran % 1 olur mu o bile şüpheli. EKONOMİ ekibi başka ülkede yaşayan bizibidare etmeye çalışan birilerinden kurulmuş sanki. Yarın da Merkez Bankası Başkanımız konuşur enflasyon ile ilgili. Minicik yanlış yapmışlar azcik yüksek der.

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