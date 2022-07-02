Tüm gözler pazartesi açıklanacak enflasyon verilerinde! İşte memur ve emekliye yapılacak tahmini zam oranları

Milyonlarca insanın haftalardır beklediği asgari ücrete ek zam dün açıklandı. Yüzde 30'luk bir zam oranı ile yeni asgari ücret 5.500 TL olarak belirlendi.

BÜYÜK GÜN PAZARTESİ

Memur ve emeklisinin alacağı zam ise pazartesi günü belirlenecek. Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon verilerini 4 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. Haziran ayı enflasyonuyla birlikte yılın ilk 6 aylık enflasyon farkı belirlenecek, memur ve emeklisinin maaşlarına yansıtılacak.

TOPLU SÖZLEŞME GEREĞİ YÜZDE 7 ZAM

Asgari ücretin artmasıyla birlikte yılbaşında devreye giren asgari ücret kadar gelirin vergi dışı kalması nedeniyle memur maaşlarına 300 lira ücret artışı yansımış olacak. 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla, toplu sözleşmeden kaynaklı bu yılın ilk yarısında yüzde 7,5 zam alan devlet memurlarının yılın ikinci yarısında alacağı enflasyon farkı da belli olacak. Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için temmuzda yüzde 7 zam verilecek. Maaşlar hesaplara 8 Temmuz'da yatırılacak. Ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 aylık enflasyon oranı kadar zam almış olacak.

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapıldı.

6 AYLIK ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 40,75 OLARAK AÇIKLANDI

Haziran enflasyonu ise 4 Temmuz pazartesi günü açıklanacak. Piyasa Katılımcılar Anketi'nde ise Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 37,7 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yüzde 40.75 çıkacak.

GERÇEKLEŞİRSE YÜZDE 40.25 ZAM YAPILACAK

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 40.75 zam yapılırken, memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 7 zam ve yüzde 33.25 fark ile yüzde 40.25 olacak.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI 6 BİN 16 LİRA OLACAK

Eğer Temmuz zammı yüzde 40.25 gerçekleşirse en düşük maaş memur emeklilerinde 4 bin 289 liradan 6 bin 16 liraya, memurlarda 6 bin 429 liradan 9 bin 16 liraya çıkacak. Diğer emeklilerde de en düşük aylık, zam yüzde 41.75 olursa esnaf emeklilerinde 2 bin 948 liradan 4 bin 150 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3 bin 292 liradan 4 bin 634 liraya ulaşacak.

En düşük aylık Ocak'ta tarım emeklilerinde 2 bin 343, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 41 liraya yükselmiş, bu ödemeler 2 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Yüzde 40.75'lik tahmine göre Temmuz'da en düşük aylık Bağ-Kur tarımda 3 bin 298, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 873 liraya çıkabilecek.