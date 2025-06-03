Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı netleşti

Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı netleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı netleşti
Haber Videosu

Emekli aylığı ve memur maaşında enflasyon farkı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında enflasyon farkı yüzde 15,1 olarak gerçekleşirken; memur maaşları ve emekli memur aylıklarında enflasyon farkı yüzde 14,01 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'in verilerine göre memur ve emeklilerin alacağı beşinci zam oranı da belli olmuş oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında enflasyon farkı yüzde 15,1 olarak gerçekleşirken; memur maaşları ve emekli memur aylıklarında enflasyon farkı yüzde 14,01 oldu.

MAYIS ENFLASYONU 1,53 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca memur ve emekli maaş zammını doğrudan etkileyen Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'in verilerine göre, Mayıs ayında aylık enflasyon yüzde 1.53, yıllık yüzde 35.41 olarak gerçekleşti. Böylece, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarını belirleyen beş aylık enflasyon verileri de netleşmiş oldu.

BAĞ-KUR VE SGK'LI NE KADAR ZAM ALACAK?

Emekli maaşlarının zam oranı, Ocak ayında yüzde 5,03, Şubat'ta yüzde 2,27, Mart'ta yüzde 2,46, Nisan'da yüzde 3, Mayıs'ta yüzde 1.53 artış gösterdi. Bu verilere göre SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı kümülatif zam oranı şimdiden yüzde 15.09'a ulaştı.

Zam oranının kesinleşmesi için Haziran ayı enflasyon verilerinin de açıklanması bekleniyor. Son verilerle birlikte temmuz ayında maaşlara yansıtılacak toplam zam oranı netleşecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN HESAPLAMA FARKLI

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon, zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek. Memur ve memur emeklilerine beş aylık enflasyon verisine göre yüzde 14 zam yapılacak. Enflasyon farkı ise yüzde 8.58 oldu.

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı için Haziran ayları enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor.

(Not: Enflasyon oranı eksi açıklanırsa hesaplanan birikimli oranda düşüş yaşanabilir, diğer aylar açıklanacak enflasyon verilerine göre maaşlara yansıyacak fark belli olacak)

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Rakamlar güncellendi! İşte haziran ayı kira artış oranı

Rakamlar güncellendi! İşte haziran ayı kira artış oranı
Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem! Acı haberi Bakan Yerlikaya verdi
CHP kurultay iddianamesi kabul edildi! İmamoğlu dahil 12 kişi için hapis isteniyor

CHP'nin kaderini belirleyecek iddianame kabul edildi
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıOlay deneme:

yakında yirmi yıllık alacağı için tüik e dava açmalı memurlar işçiler. yanlış enflasyon hesabı

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGöktuğ Bayrak:

Dolapta pekmez yala yala bitmez.

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Haziran ayı enflasyonunu da 0.99 yapıp memura emekliye %15 verip önlerine bakacaklar. Zaten temmuzda her şeye %20 zam gelecek altı ayda çay kaşığıyla verdiklerini tek seferde kepçeyle alacaklar. Yani bu insanlar nasıl yaşamlarını idame ettiriyorlar anlamıyorum. Kimse de tepki vermiyor. Sürü psikolojisi ile hareket ediyor herkes... YAZIKK....

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLeven Ergün:

MUSLUK UÇLARI CEPLERDE VANALARIN AKTIĞI YER 5 1 SİSTEM

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muğla'daki 5,8'lik deprem anı kamerada

5,8'lik deprem anı kamerada! Panikle kaçarken birbirlerini ezeceklerdi
Üniversiteli Sena'nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevden uzaklaştırıldı

Sena'nın intihar notunda işaret ettiği isimle ilgili ilk karar
Bomba gelişmeyi duyurdular! Osimhen ile 3 yıllık anlaşma

Bomba gelişmeyi duyurdular! Osimhen ile 3 yıllık anlaşma tamam
Ünlü seslendirme sanatçısı ve oyuncu Jonathan Joss, komşusu tarafından öldürüldü

Ünlü oyuncu komşusu tarafından öldürüldü
Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın! Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, asgari ücretteki riske dikkat çekti

İşte asgari ücretteki gizli tehlike
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor

İlk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
Marketten alınan sucuktan çıkan mide bulandırdı

Marketten alınan sucuktan çıkan mide bulandırdı
Sivas'ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi

Uzun süre haber alınamayan yaşlı çift kırsalda ölü bulundu
Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerinde yer aldığı Aşkı Hatırla'nın ikinci tanıtımı yayınlandı

Yine aynı ikili! Yerli dizide sınırları zorlayan görüntü
Böyle bir ölüm şekli yok! Sadece 1 kişi kurtuldu, o da arkasına bakmadan kaçtı

Böyle bir ölüm şekli yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.