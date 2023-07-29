Memur ve Emekli Zam Görüşmeleri 1 Ağustos'ta Başlıyor: Beklenti %70 ve %40 Zam

Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren, 2 yılı kapsayacak zam görüşmeleri için geri sayım başladı. 1 Ağustos'ta başlayacak görüşmeler öncesi memurların beklentisi önümüzdeki yıl için yüzde 70. Memurlar 2025 yılı için de yüzde 40 zam beklerken, aylık 7 bin 650 lira kira yardımı da talepler arasında.

Milyonlarca memur ve emeklilerin merakla beklediği 2 yılı kapsayacak zam görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlayacak. Memurlar 2024 yılı yüzde 70, 2025 yılı için de yüzde 40 zam talep ediyor.

Milyonlarca memur ve memur emeklisi, önümüzdeki 2 yılı kapsayacak maaş zammı görüşmeleri için nefeslerini tuttu. 1 Ağustos'ta başlayacak görüşmelerden memurların beklediği zam oranının çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu.

Memur-Sen, önümüzdeki yıl için zam talebini açıkladı. 2024 'te yüzde 70 zam beklentisi olan Memur-Sen 2025'te ise yüzde 40 zam beklediklerini belirtti.

Memur-Sen, 2024'ye ilk 3 ay için yüzde 10'u refah payı olmak üzere yüzde 35, ikinci 3 ay için yüzde 10, üçüncü 3 ay için yüzde 15, dördüncü 3 ay içinse yüzde 10 zam istedi. 2025 için ise 6'şar aylık 2 dönemde zam yapılması talepler arasında.

İlk 6 ay için yüzde 10'u refah payı olmak üzere yüzde 25, ikinci 6 ay içinse yüzde 15 zam talep edildi. Öte yandan memurların beklentileri arasında aylık 7 bin 60 liralık kira yardımı, gelir vergisinin yüzde 15'te sabitlenmesi gibi talepler de yer aldı.

3,7 milyon memur ve sözleşmeli personel ile 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri salı günü başlayacak. Görüşmeler en geç 31 Ağustos'ta tamamlanacak.