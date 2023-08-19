Memur Sen Sinop İl Başkan Vekili Mustafa Açıkgöz'den zam talebi

MUSTAFA USTA

Memur Sen Sinop İl Başkan Vekili Mustafa Açıkgöz, "Bizim istediğimiz 6 ayda bir ya da 2 yıldır bir yapılması değil. 3'er aylık dönemlerde bunun revize edilmesini istiyoruz. Kira yardımları da istiyoruz çünkü tüm kiralar aldı başını gitti" dedi.

Memur Sen Sinop İl Başkan Vekili Mustafa Açıkgöz, 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde enflasyon hedefinin ve beklentilerin altında kalan ikinci zam teklifinin ardından açıklamalarda bulundu.

"MEMURUN EN BÜYÜK SORUNLARINDAN BİRİSİ VERGİ ORANLARI"

Memur Sen Sinop İl Başkan Vekili Mustafa Açıkgöz, şöyle konuştu.

"Zaten cumhurbaşkanımızın ekibi 2023 yılı seçim değerlendirmesinde vaat ettiği, merkez bankasının da açıkladığı enflasyon oranının ciddi anlamda. İlk dönemki 8, ikinci dönem 4 puan altında. Zaten bu kendi teklifleriyle çelişiyor. Yaşanan ciddi enflasyon oranı. Bizim istediğimiz 6 ayda bir ya da 2 yıldır bir yapılması değil. 3'er aylık dönemlerde bunun revize edilmesini istiyoruz. Kira yardımları da istiyoruz. Çünkü tüm kiralar aldı başını gitti. Memur her zaman devletin yanında. Bütün afetlerde, kamu zararı olduğu yerlerde memur her zaman taşın altına elini koymuştur. O yüzden emekle tasarruf olmayacağını düşünüyoruz. Memurun hakkının verilmesini istiyoruz. Memurun en büyük sorunlarından birisi zaten vergi oranları. Belli bir zamandan sonra yüzde 30'lara aran ciddi anlamda vergi kesintisi oluyor. Biz bunun yüzde 15'de sabitlenmesini uzun zamandan beri dile getiriyoruz."