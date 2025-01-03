Üye Girişi
Haberler
Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
Hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
Milyonların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a getirildi
Ferdi Baba'nın naaşı İstanbul'da

Memur Sen Manisa: 2025 İçin Yüzde 15 Artış ve Yüzde 10 Refah Payı Talep Edildi

Memur Sen Manisa: 2025 İçin Yüzde 15 Artış ve Yüzde 10 Refah Payı Talep Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Memur Sen Manisa İl Temsilcisi Ahmet Yasav, Hakem Kurulu'nun belirlediği maaş artışlarının yetersiz olduğunu vurgulayarak 2025'in ilk altı ayı için yüzde 15 artış ve yüzde 10 refah payı talep etti.

Memur Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Yasav, "Hakem Kurulu'nun; 2024-2025 yıllarına ilişkin hayali düşüncelerle belirlediği artışların tek kaybedeni kamu görevlisi ve emeklileridir. 7. Dönem Toplu Sözleşme'de teklif ettiğimiz 2025'in ilk altı ayı için yüzde 15 artış ve yüzde 10 refah payı maaşlara yansıtılmalıdır." dedi.

Memur Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Yasav memur ve memur emeklilerine yapılan zam sonrası bir açıklama yaparak, "2024 Aralık ayı enflasyonu yüzde 1,03 olarak açıklandı. 6 aylık (Temmuz-Aralık) enflasyon yüzde 15,75 ve enflasyon farkı ise yüzde 5,23 olarak gerçekleşti. Hakem Kurulu'nun 2025 Ocak ayı için belirlediği yüzde 6 oranıyla birlikte kamu görevlisi ve emeklilerinin artış oranı yüzde 11,54 oldu. Toplu sözleşme masasında görüşmelerin gerçekleştiği süreçte yıllık enflasyon yüzde 60 civarındaydı. Buna rağmen Hakem Kurulu 2025 yılı için yüzde 6 + yüzde 5 artış belirledi. Hakem Kurulu'nun; 2024-2025 yıllarına ilişkin hayali düşüncelerle belirlediği artışların tek kaybedeni kamu görevlisi ve emeklileridir.

Kayıplara göz yumarak, kulaklarımızı kapatarak ya da görmezden gelerek enflasyon sorununu çözemeyiz. Enflasyonu azaltmak için sabit gelirlileri baskılamak, harcamalarını kısıtlamak ya da giderlerini daha fazla artırmak tek çözüm yolu olmamalıdır. Sabit ücretliler için ortaya konulan gerekçenin aynısını, sermaye için de göz önünde bulundurulmasını bekliyoruz. Maaşlar 1 kat arttı, fiyatlar 4 kat zamlandı gerçeğinin ıskalanmamasını istiyoruz. Gelir dağılımında adalet için refah payı şarttır. 7. Dönem Toplu Sözleşme'de teklif ettiğimiz 2025'in ilk altı ayı için yüzde 15 artış ve yüzde 10 refah payı maaşlara yansıtılmalıdır." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Bakan Şimşek'ten enflasyon verilerine ilişkin ilk yorum
img

Hasta yatağından seslenmişti! İşte Ferdi Tayfur'un son sözleri
img

Hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin
3 gün boyunca işkence edilip böcek yedirilen genç isyan etti
Başkan'dan öğrencilerin harçlık derdini bitirecek proje
Başkan'dan öğrencilerin harçlık derdini bitirecek proje
Şehit cenazesini yıkayan gassalın anlattıkları tüyler ürpertti
Şehit cenazesini yıkayan gassalın anlattıkları tüyler ürpertti
Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan ilk sözler
Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan ilk sözler
Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma yaşandı
Gözler Suriye'ye çevrilmişken gece yarısı 2 ülke arasında savaş çıktı
Kayıp kardeşleri arama çalışmaları için İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Ekipler denize düşen 2 kardeş için seferber! Boğaz trafiği durduruldu

Son Dakika Haberleri

Kamyon arkası sözleri | 2025 yılına damga vuracak komik, duygusal, ilginç kamyon arkası sözleri! 2025 en komik kamyon arkası sözleri nelerdir? İngilizce aşk sözleri! En anlamlı, özel, duygusal İngilizce aşk sözleri | En güzel İngilizce romantik aşk sözleri nelerdir? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 2 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? 3 OCAK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 3 Ocak Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM aktüel elektronik ürünler neler? Talha Siraç Ünlü kimdir? Kuran-ı Kerim'e neden bastı, tutuklandı mı? Engelli aylığı ve 65 yaş aylığı ne kadar? 2025 Ocak engelli aylığı kaç TL oldu? 2025 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Bedelli askerlik zamlandı 2025! Bedellik askerlik ne kadar, kaç TL oldu? ZAMLI DİN GÖREVLİSİ MAAŞI! Ocak 2025 imam, müezzin, vaiz zamlı maaşları ne kadar? PROFESÖR MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı profesör zamlı maaşı ne kadar, kaç TL oldu? MÜHENDİS MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük, en yüksek mühendis maaşları ne kadar oldu? Mühendis güncel zamlı maaşı kaç TL oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.