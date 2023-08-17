Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Memurların ve memur emeklilerinin mağdur olmaması için masanın çözüm kapasitesi artırılmalı"

ANKARA Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi üçüncü toplantısının ardından, "Şu anı konuşmuyoruz, 2024-2025 yıllarının toplu sözleşmesini yapıyoruz. Onun için önümüzdeki süreçte kamu görevlilerinin, memurların ve memur emeklilerinin mağdur olmaması açısından bu masa çözüm kapasitesini artırmalı" dedi.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri üçüncü toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda başladı. Memur-Sen Konfederasyonu'nun kamu çalışanlarını yetkili sendika olarak temsil ettiği görüşmelerde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk zam teklifini sunmasıyla pazarlık aşamasına geçilmişti. Pazarlık sürecinde yapılan üçüncü toplantı çerçevesinde Kamu İşveren Heyeti Adına konuşan Bakan Işıkhan, 2024 yılı ilk altı ay için yüzde 15, ikinci altı ay için yüzde 10, 2025 yılı ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 olarak yeni teklifini açıkladı. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, teklifin düşük kaldığını, memur ve memur emeklilerin beklentilerini karşılamadığını belirtti.

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nin üçüncü toplantısında verilen tekliflerin iki puan artırılmasının kamu görevlilerinin beklentilerini karşılamadığını dile getiren Yalçın, "Merkez Bankası'nın 2024 yılı enflasyon hedefi kapı gibi yüzde 33 olarak ortada dururken tekliflerin yüzde 25'li rakamlarda geziyor olması, ikinci yıla herhangi bir cümle kurmadan ikinci yıla teklifin açıklanıyor olması hakikaten anlaşılabilir değil. Bu masanın her zaman çözüm masası olduğuna inandık ve ona göre mücadele ettik. Bugün ikinci teklif ifade edilirken sosyal haklara ilişkin, görevde yükselme hakkı, birinci derece 3600 ek gösterge, disiplin hakkı, mobbing, izleme kurulu, TOKİ konutlarında kamu görevlilerine öncelik verilmesi gibi sosyal haklara ilişkin konulara da yer verilmesi masanın tek iyimser tarafı" ifadelerini kullandı.

"Refah payı görmezden gelinmemeli"

2024 ve 2025 yılları için görüşmelerde refah payını masaya taşıdıklarını aktaran Yalçın, "Bu masada refah payı görmezden gelinmemeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim beyannamesinde 2023-2024 yıllarını kastederek, büyüme oranlarını dikkate alarak kamu görevlilerine refah payı vereceğiz vaadi seçim beyannamesinde kapı gibi duruyor. Biz masada refah payı istedik, iki dönem içinde. Onun için masada refah payı ile ilgili kısım yok. Kiralar ilgili herhangi bir cümle yok. 8 bin 077 liranın emeklilerin durumuna ilişkin henüz masada bir cümle yok" diye konuştu.

"Masa çözüm kapasitesini artırmalı"

Görüşmelere devam edileceğini ve kamu görevlilerinin beklentilerinin bu görüşmelere bağlı olduğunu belirten Yalçın, "Biz şu anı konuşmuyoruz, 2024-2025 yıllarının toplu sözleşmesini yapıyoruz. Onun için önümüzdeki süreçte kamu görevlilerinin, memurların ve memur emeklilerinin mağdur olmaması açısından bu masa çözüm kapasitesini artırmalı. Bunun yolu da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan ve Kamu İş Veren Heyetinden geçiyor" dedi.

"Sendika nasıl adım atarsa öyle adım atacağız"

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nin bir sonraki toplantısında Memur-Sen tarafından verilen tekliflerin kabul edilmediği takdirde nasıl bir yol izleyeceği sorusuna Yalçın, "Biz sendikayız, bir sendika nasıl adım atarsa öyle adım atacağız. Biz burada iyi niyetle masadayız. Çözüm için zorluyoruz. Umudumuzu hiçbir zaman kaybetmedik, Biz söyleyeceğimizi söyledik" ifadelerini kullandı.