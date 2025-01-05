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Memur Sen: Gelir Vergisi Sabitlenmeli, Alım Gücü Azalıyor

Memur Sen: Gelir Vergisi Sabitlenmeli, Alım Gücü Azalıyor
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Memur Sen Antalya İl Temsilcisi Eyüp Bülent Miran, memur ve emekli zammı ile gelir vergisindeki adaletsizlikleri eleştirerek, vergilerin yüzde 15'e sabitlenmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, yıllık enflasyon ve maaş artışları arasındaki dengesizliklere dikkat çekti.

Memur ve emekli zammı ile gelir vergisindeki mağduriyete yönelik konuşan Memur Sen Antalya İl Temsilcisi Eyüp Bülent Miran, "Bir taraftan fiyatlar artıyor, alım gücümüz azalıyor. Diğer taraftan da maaşımızdaki kesinti artıyor, harcanabilir tutarımız azalıyor. Bu paradokstan acilen çıkılmalıdır. Gelir vergisi sistemi adaletli bir şekilde düzenlenmeli ve kamu görevlilerinin vergisi yüzde 15'e sabitlenmelidir" dedi.

Memur Sen Antalya İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran memur ve memur emeklilerine yapılan zam sonrası yaptığı açıklamada 2024 Aralık ayı enflasyonu yüzde 1,03 olarak açıklandığını, 6 aylık (Temmuz-Aralık) enflasyon yüzde 15,75 ve enflasyon farkı ise yüzde 5,23 olarak gerçekleştiğini hatırlatarak, "Hakem Kurulu'nun 2025 Ocak ayı için belirlediği yüzde 6 oranıyla birlikte kamu görevlisi ve emeklilerinin artış oranı yüzde 11,54 oldu. Toplu sözleşme masasında görüşmelerin gerçekleştiği süreçte yıllık enflasyon yüzde 60 civarındaydı. Buna rağmen Hakem Kurulu 2025 yılı için yüzde 6 + yüzde 5 artış belirledi. Memur Sen olarak 7. Dönem Toplu Sözleşme'de teklif ettiğimiz 2025'in ilk altı ayı için yüzde 15 artış ve yüzde 10 refah payı maaşlara yansıtılmasını talep ediyoruz" dedi.

"Gelir vergisi yüzde 15'e sabitlenmelidir"

Yıllardır gelir vergisi matrahlarının adil ve makul şekilde güncellenmemesinin mağduriyetini çalışanların yüklendiğini belirten Başkan Miran, "2025'te ilk dilim vergi matrahı 158 bin TL, ikinci dilim ise 330 bin TL olarak uygulanacak. Nisan-Mayıs'ta yüzde 20'lik dilime, Ekim-Kasım'da ise yüzde 27'lik dilime girerek maaşların eriyeceğini öngörüyoruz. Yani bir taraftan fiyatlar artıyor, alım gücümüz azalıyor. Diğer taraftan da maaşımızdaki kesinti artıyor, harcanabilir tutarımız azalıyor. Bu paradokstan acilen çıkılmalıdır. Gelir vergisi sistemi adaletli bir şekilde düzenlenmeli ve kamu görevlilerinin vergisi yüzde 15'e sabitlenmelidir" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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