Memur-Sen'den TBMM'ye Bütçe Talepleri

Memur-Sen Antalya Temsilcisi Eyüp Bülent Miran, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülecek olan Bütçe Kanununda memur ve emeklilerin taleplerinin yer almasını istedi.

Kamuda ücret dengesinin, gelir adaletinin ve çalışma barışının sağlanmasını beklediklerini dile getiren Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinin uzlaşmazlıkla sonuçlandığını belirterek, "İşveren, kamuda çalışma barışını bozacak iki farklı sonuca imza atarak çalışanlar arasında büyük bir haksızlığa neden oldu. Memurun talepleri görmezden gelindi, sorunları çözümsüz bırakıldı" dedi.

Çözümsüzlüğün çözüme kavuşturulması için çağrıda bulunan Miran, maaş ve ücret dengesizliğinin Ocak ayı gelmeden TBMM'deki bütçe görüşmelerinde düzeltilebileceğini dile getirdi. Büyükşehirlerde asgari ücretin altında kiralık ev bulunmadığının altını çizen Miran, emekliye de yansıyacak şekilde seyyanen zammın bütçeye girmesi, kamuda çalışma barışının sağlanması ve 1. dereceye 3600 ek göstergenin yıl sonuna kadar yasalaşmasının yanısıra harcırah, yiyecek yardımı ve fazla çalışma ücretindeki adaletsizliklerin de giderilmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun değişmesi gerektiğini de hatırlatan Eyüp Bülent Miran, "Gelin bu Kanunu değiştirelim. Toplu sözleşme kapsamını genişleten, grev hakkını içeren, masayı güçlendiren, adil ve tarafsız bir hakem kurulu tesis eden, sendikal özerkliği teminat altına alan yeni bir kanun çıkaralım" ifadelerini kullandı. - ANTALYA