Memur, emekli, asgari ücret! Son dönemece girilirken en net zam oranları belli oldu

Türkiye yıl sonu enflasyonuna odaklanmışken, milyonlarca çalışan ve emeklinin maaş zammı beklentisi de netleşmeye başladı. TÜFE'nin ilk 10 ayında yüzde 28,62 gerçekleşmesi ve kasım–aralık aylarında yüzde 1'er artış yaşanması halinde yıl sonu enflasyonu %31,2 olacak. Böylece hükümetin açıkladığı yıllık %31 hedefi büyük ölçüde tutacak.

EMEKLİ MAAŞLARINDA BEKLENEN ARTIŞ

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un hesaplamalarına göre yıl sonunda yüzde 31 enflasyon senaryosunda:

SSK–Bağkur emeklileri: %12–13 enflasyon farkı

Memur ve memur emeklileri: %19–20 fark + 1.000 TL ek ödeme

Bu tabloya göre yıllık toplam artış:

SSK–Bağkur emeklisi: %31

Memur emeklisi: %40 civarı

Ancak Erdursun, artış oranlarının "kâğıt üzerinde yüksek görünse de alım gücünü artırmadığını" vurguluyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN SENARYO

Mevcut en düşük emekli maaşı 16.881 TL.

Yüzde 12–13 artışla maaş 19.000 TL bandına çıkacak.

Olası 6 puanlık refah payı eklenirse en düşük maaş 20.250 TL seviyesine ulaşabilir.

ASGARİ ÜCRETTE ÖNE ÇIKAN ZAM ORANI

2024'te ara zam yapılmayan asgari ücret 22.104 TL seviyesinde.

Ekonomik göstergeler teknik olarak %16–20'lik artışa işaret etse de

Kira, gıda ve giyim fiyatlarındaki hızlı artış nedeniyle %25 zam en güçlü ihtimal.

Bu durumda yeni net asgari ücret 27.500–28.000 TL bandına çıkacak.

SON 5 YILDA REKOR ARTIŞ AMA REEL KAYIP

Asgari ücret 5 yılda nominal olarak 8 kat arttı ancak hayat pahalılığı karşısında alım gücü aynı hızda yükselmedi.

Yıllara göre değişim:

2021: 2.825 TL

2022: 4.253 TL → 5.500 TL

2023: 8.506 TL → 11.402 TL

2024: 17.002 TL

2025: 22.104 TL

SONUÇ: ZAMLAR VAR, FAKAT ENFLASYON GÖLGESİ DE SÜRÜYOR

Erdursun'a göre yeni yılda:

SSK–Bağkur emeklisi: %31 artış

Memur emeklisi: %40'a yakın artış

Asgari ücret: %25 zam

Ancak bu oranlar da enflasyonun yarattığı kayıpları telafi etmekte yetersiz kalıyor. Kasım ve aralık enflasyonu açıklandığında milyonların yeni maaşları aralık sonunda resmen belli olacak.