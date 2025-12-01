Memur, emekli, asgari ücret! Son dönemece girilirken en net zam oranları belli oldu
Yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 civarında gerçekleşmesi beklenirken, uzman Özgür Erdursun'a göre; SSK–Bağkur emeklilerine toplam yüzde 31, memur emeklilerine yüzde 40'a yakın zam yapılacak. Asgari ücret için en güçlü senaryo yüzde 25 zam olarak öne çıkıyor. Ancak tüm artışların yüksek enflasyon karşısında alım gücünü artırmaya yetmediği belirtiliyor.
- SSK-Bağkur emeklilerinin maaşları yüzde 31 artacak.
- Memur emeklilerinin maaşları yüzde 40 civarında artacak.
- Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılacak.
Türkiye yıl sonu enflasyonuna odaklanmışken, milyonlarca çalışan ve emeklinin maaş zammı beklentisi de netleşmeye başladı. TÜFE'nin ilk 10 ayında yüzde 28,62 gerçekleşmesi ve kasım–aralık aylarında yüzde 1'er artış yaşanması halinde yıl sonu enflasyonu %31,2 olacak. Böylece hükümetin açıkladığı yıllık %31 hedefi büyük ölçüde tutacak.
EMEKLİ MAAŞLARINDA BEKLENEN ARTIŞ
SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un hesaplamalarına göre yıl sonunda yüzde 31 enflasyon senaryosunda:
- SSK–Bağkur emeklileri: %12–13 enflasyon farkı
- Memur ve memur emeklileri: %19–20 fark + 1.000 TL ek ödeme
Bu tabloya göre yıllık toplam artış:
- SSK–Bağkur emeklisi: %31
- Memur emeklisi: %40 civarı
Ancak Erdursun, artış oranlarının "kâğıt üzerinde yüksek görünse de alım gücünü artırmadığını" vurguluyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN SENARYO
Mevcut en düşük emekli maaşı 16.881 TL.
- Yüzde 12–13 artışla maaş 19.000 TL bandına çıkacak.
- Olası 6 puanlık refah payı eklenirse en düşük maaş 20.250 TL seviyesine ulaşabilir.
ASGARİ ÜCRETTE ÖNE ÇIKAN ZAM ORANI
2024'te ara zam yapılmayan asgari ücret 22.104 TL seviyesinde.
- Ekonomik göstergeler teknik olarak %16–20'lik artışa işaret etse de
- Kira, gıda ve giyim fiyatlarındaki hızlı artış nedeniyle %25 zam en güçlü ihtimal.
Bu durumda yeni net asgari ücret 27.500–28.000 TL bandına çıkacak.
SON 5 YILDA REKOR ARTIŞ AMA REEL KAYIP
Asgari ücret 5 yılda nominal olarak 8 kat arttı ancak hayat pahalılığı karşısında alım gücü aynı hızda yükselmedi.
Yıllara göre değişim:
- 2021: 2.825 TL
- 2022: 4.253 TL → 5.500 TL
- 2023: 8.506 TL → 11.402 TL
- 2024: 17.002 TL
- 2025: 22.104 TL
SONUÇ: ZAMLAR VAR, FAKAT ENFLASYON GÖLGESİ DE SÜRÜYOR
Erdursun'a göre yeni yılda:
- SSK–Bağkur emeklisi: %31 artış
- Memur emeklisi: %40'a yakın artış
- Asgari ücret: %25 zam
Ancak bu oranlar da enflasyonun yarattığı kayıpları telafi etmekte yetersiz kalıyor. Kasım ve aralık enflasyonu açıklandığında milyonların yeni maaşları aralık sonunda resmen belli olacak.