Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği: Yılda Birkez Mamografi Çektirin

Biruni Üniversitesi'nde Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen etkinlikte, 40 yaş üstü kadınlara "Yılda bir kez mamografi çektirin" çağrısı yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Biruni Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Çelik, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Dilek Sema Arıcı, Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İlkay Yıldırım ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte, Doç. Dr. Selman Emiroğlu, Doç. Dr. Berrin Papila, Dr. Öğr. Üyesi Esra Kılınçakman, Öğr. Gör. Ezgi Ertal Akgöz ve Dr. Asmaa Abuaisha konuşmacı olarak yer aldı.

Programda, meme kanserinde erken tanı yöntemleri, güncel yaklaşımlar, hemşire bakımı, beslenme ve araştırmalardaki son gelişmeler ele alındı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Biruni Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Çelik, üç kez kanser atlattığını belirterek, şunları kaydetti:

"Meme kanseri bir kadının en kıymetli organlarından birini etkiliyor. Bu nedenle erken tanı çok önemli. Eğer erken tanı alırsanız, kanser korkutucu değildir. Ben üç kez kanser atlattım. Bugün hayattaysam tek nedeni erken tanı almamdır. Bu yüzden diyorum ki kadın, erkek, genç, yaşlı herkes kendini muayene etmeli. Meme kanserinden korunmak, mamografiden korkmamak gerekir. Hepinize sağlıklı, farkındalık dolu bir yaşam diliyorum."

"Bu konuda kadınların bilinçlenmesi toplumsal bir sorumluluktur"

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam da erken teşhis ile meme kanserinin tam tedaviyle sonuçlanabilen nadir hastalıklardan olduğunu belirterek, "Meme kanseriyle mücadele cerrahi, onkoloji, beslenme, psikoterapi ve destek tedavilerini kapsayan bir ekip işidir." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Sağlam, kadınların bilinçlenmesinin toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Buradan çıkan herkesin aklında 'Bu hastalık bana da gelebilir' düşüncesi olmalı. Farkında olmak yetmez, risk faktörlerini de bilmek gerekir. Meme kanseri, memedeki hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla başlar ve zamanla vücudun diğer bölgelerine yayılabilir. Erken teşhis hayat kurtarır. Kadınlar kendi kendine meme muayenesi yapmalı, 40 yaşından itibaren de yılda bir kez mamografi çektirmelidir. Mamografi, hastalık belirti vermeden meme kanserini tespit etmenin en etkili yoludur."

Dünya genelinde her yıl 2,3 milyon yeni meme kanseri vakası tespit edildiğini aktaran Sağlam, hastalığın en sık 40-60 yaş aralığında ortaya çıktığını, bu nedenle tarama ve muayene alışkanlığının erken yaşta kazandırılması gerektiğini vurguladı.

Sağlam, meme kanserinde en sık, ciltte çekilme, meme başında akıntı ve koltuk altı şişliği gibi belirtilerin görüldüğünü, bu değişikliklerin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

Hastalığın önlenmesinde sağlıklı yaşam alışkanlıklarının büyük rol oynadığını kaydeden Sağlam, "İdeal kiloyu korumak, düzenli egzersiz yapmak, alkol ve sigaradan uzak durmak, sebze-meyve ağırlıklı beslenmek riski azaltır. Akdeniz tipi beslenme ve aktif bir yaşam, koruyucu kalkan görevi görür." bilgisini verdi.