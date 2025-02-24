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Meltem Yanovalı Kalkan, LC Waikiki'nin E-Ticaret Genel Müdürü Oldu

Meltem Yanovalı Kalkan, LC Waikiki'nin E-Ticaret Genel Müdürü Oldu
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Deneyimli e-ticaret yöneticisi Meltem Yanovalı Kalkan, LC Waikiki'nin E-Ticaret Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Daha önce ZARA'da uluslararası e-ticaret direktörlüğü yapan Kalkan, markanın dijital stratejilerine liderlik edecek.

Deneyimli e-ticaret yöneticisi Meltem Yanovalı Kalkan, LC Waikiki'nin E-Ticaret Genel Müdürlüğü görevine getirildi.

LC Waikiki'de E-Ticaret Genel Müdürü pozisyonuna, e-ticaret ve dijital dönüşüm alanında uzun yıllardır başarılı projelere imza atan Meltem Yanovalı Kalkan getirildi. Dijital pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi, operasyonel mükemmeliyet ve müşteri deneyimi yönetimi konularındaki uzmanlığı ile dikkat çeken Kalkan, son olarak ZARA'nın Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güneydoğu Asya bölgelerinden sorumlu Uluslararası E-Ticaret Direktörlüğü görevini yürütmekteydi.

Yapılan açıklamaya göre, ZARA'da e-ticaret, ticari operasyonlar ve müşteri deneyimi yönetimi konularında farklı pozisyonlarda çalışan Kalkan son olarak, ZARA'nın uluslararası e-ticaret faaliyetlerinin başında yer aldı ve bölgeler arası dijital uyum ve yerelleştirme stratejilerinde önemli işlere imza attı.

Meltem Yanovalı Kalkan, LC Waikiki'nin e-ticaret alanındaki hedeflerine ulaşması için inovasyon, müşteri odaklılık ve sürdürülebilir büyüme stratejilerine odaklanarak markanın e-ticaret stratejilerine liderlik edecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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