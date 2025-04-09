Melek Yatırımcılar İlk Çeyrekte 20,2 Milyon Lira Yatırım Yaptı

Melek yatırımcılar, bu yılın ilk çeyreğinde 17 girişime 20,2 milyon lira kaynak aktardı.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, girişim sermayesi fonlarına kaynak aktarılmasını düzenleyen bireysel katılım sermayesi sistemine ilişkin mevzuat, Haziran 2012'de çıkarıldı. Sistem, uygulama yönetmeliğinin Şubat 2013'te yürürlüğe girmesiyle faaliyete geçerken, bu kapsamdaki ilk yatırım Haziran 2013'te gerçekleştirildi.

Bireysel katılım yatırımcıları, Bakanlık tarafından akredite edilmiş ağlar üzerinden lisans ve yatırım başvurusunda bulunabiliyor.

Bu kapsamda, bugüne kadar iptal edilenler hariç 1143 melek yatırımcı lisansı düzenlendi. Bunlardan 625'i aktif durumda bulunuyor. Uygulama kapsamında bu yılın ilk çeyreğinde de 20 lisans verildi.

Lisans başvurularının yüzde 69,03'ünün yüksek gelir veya servet sahibi, yüzde 30,97'sinin ise tecrübeli yatırımcılara ait olduğu belirlendi.

Türkiye'de melek yatırım ağlarıyla ilk yatırımın gerçekleştirildiği Haziran 2013'ten bugüne kadar başlangıç veya büyüme aşamasındaki 98 girişim için 264 yatırımcı, 65 milyon 691 bin lira sermaye aktardı.

Uygulama kapsamında bu yılın ilk çeyreğinde de 27 yatırımcı, 17 girişime 20 milyon 248 bin liralık sermaye sağladı. Geçen yılın ilk çeyreğinde 7 yatırım için 19 melek yatırımcı 4 milyon 416 bin lira sermaye transfer etmişti. Böylece, melek yatırımcılara aktarılan tutar geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 4,5 katına çıktı.

Bugüne kadar İstanbul'da 87, Ankara'da 4, İzmir ve Kırıkkale'de ikişer işletme şirketi, Konya, Bursa ve Kocaeli'de de birer firma için yatırım başvurusu yapıldı.

Yatırım yapılan şirketlerin yüzde 54'ü, 5'ten az ortaklı

Yatırım yapılan işletmelerin yüzde 54'ünün 5'ten az, yüzde 18'inin 5 ile 10 arası, yüzde 28'inin 10'dan fazla ortağı olduğu belirlendi.

Melek yatırımcıların sermaye aktardığı sektörler arasında "bilgisayarla ilgili faaliyetler" ilk sırada yer alırken, bunu "bilgisayar yazılım danışmanlığı" ile "mühendislik ve fen bilimleriyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme" faaliyetleri izledi. Bu sektörlerin ardından da "veri tabanı faaliyetleri" ile "tıbbi araç ve gereçler, ölçme, kontrol, test ve seyrüsefer amaçlı aletle cihazların imalatı" alanları geldi.