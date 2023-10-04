Meksika'dan ABD'ye yapılan kaçak göçe yönelik sınır tedbirlerinin sıkılaştırılması nedeniyle Meksika'nın Chihuahua eyaletinde iki hafta içinde yaklaşık 1 milyar dolar ticari kayıp yaşandığı bildirildi.

Meksika'nın Chihuahua Eyaleti, ABD'ye Yapılan Kaçak Göç Nedeniyle 1 Milyar Dolar Ticari Kayıp Yaşıyor

Meksika'dan ABD'ye yapılan kaçak göçe yönelik sınır tedbirlerinin sıkılaştırılması nedeniyle Meksika'nın Chihuahua eyaletinde iki hafta içinde yaklaşık 1 milyar dolar ticari kayıp yaşandığı bildirildi.

Meksika'dan ABD'ye yapılan yasa dışı göçün önüne geçmek için sınır tedbirlerinin sıkılaştırılması, Meksika ekonomisini olumsuz etkiledi. Meksika'nın ABD sınırındaki Chihuahua eyaleti yönetiminden yapılan açıklamaya göre, ABD'ye ürün taşıyan yük kamyonlarının trafiğinde yaşanan aksamalar nedeniyle 18 Eylül ile 2 Ekim tarihleri arasında 947 milyon dolardan fazla ticari zarar meydana geldi. Sadece Pazartesi günü Chihuahua'da yaşanan maddi kaybın yaklaşık 77 milyon dolar olduğunu duyuran eyalet yönetimi, yaşananların nedeninin göçmen krizi olduğunu açıkladı. Chihuahua yönetimi merkezi hükümeti yaşanan ticari kayıpları önlemek üzere adım atmamakla eleştirdi.

Yük treni üzerinde yolculuk

Yüzlerce göçmen ABD'ye geçebilme umuduyla yük trenlerinin üzerinde sınır bölgesine geliyor. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Pazartesi günü yaptığı açıklamada günde yaklaşık 10 bin düzensiz göçmenin ABD sınırına gittiğini ifade ederek, ABD'nin Küba ve Venezuela gibi ülkelere uyguladığı ekonomik yaptırımların göçmen akınına yol açtığını belirtmişti. - MEXİCO CİTY