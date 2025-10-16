Mekke'de King Salman Gate Projesi Başlatıldı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Mekke'de yapılacak King Salman Gate projesini duyurdu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Mekke'de King Salman Gate (Kral Selman Kapısı) projesinin başlatıldığını duyurdu. Mescid-i Haram'ın bitişiğinde yer alan ve 12 milyon metrekarelik brüt inşaat alanına yayılan projenin, Mekke ve merkezi bölgesinin gelişiminde önemli bir kilometre taşı olarak modern şehir planlamasında küresel bir referans noktası oluşturduğu aktarıldı.

King Salman Gate Projesi, kapsamlı kentsel gelişim ve altyapı dönüşümü sayesinde Mescid-i Haram'a erişimi kolaylaştıracak, ziyaretçilere sunulan hizmet kalitesini yükseltecek. Proje aynı zamanda "Hac Deneyimi Programı" hedefleri doğrultusunda her ziyaretçinin yolculuğunu zenginleştirmeyi amaçlıyor. Stratejik konumuyla Mescid-i Haram'ın yanı başında yer alan proje, mevcut hizmetlerin seviyesini daha da yükseltmeyi önceliklendirirken, kapalı ve açık alanlarda yaklaşık 900 bin ibadet alanı kapasitesi ile konut, konaklama, ticaret ve kültürel deneyimler sunacak.

Toplu taşıma ağlarına kesintisiz bağlantısı sayesinde kolay erişim sağlayacak olan King Salman Gate Projesi, kentin zengin mimari mirasını dünya standartlarındaki modern yaşamla harmanlayan özel bir deneyim yaşatacak. Proje ayrıca, yaklaşık 19 bin metrekarelik miras alanını restore edip geliştirecek, böylece Mekke'nin kültürel ve tarihi mirası korunurken ziyaretçilerin seyahatleri zenginleştirilecek. Proje, 2036 yılına kadar 300 binden fazla istihdam oluşturarak Suudi Arabistan'ın Vizyon 2030 hedeflerinin bir parçası olan uzun vadeli ekonomik büyümesine ve ulusal dönüşümüne katkı sağlayacak.

Yapılan açıklamaya göre; proje, bir Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (Public Investment Fund-PIF) şirketi olan RUA Al Haram Al Makki şirketi tarafından geliştiriliyor. Şirket, Mekke'yi gayrimenkul geliştirme alanında küresel bir referans noktası haline getirmek için Mescid-i Haram çevresindeki kentsel gelişimi ilerleterek Kamu Yatırım Fonu'nun stratejisini desteklemeyi amaçlıyor. Şirket, Mekke'nin kültürel dokusunu korurken aynı zamanda bölge sakinleri, hacılar ve ziyaretçiler üzerinde olumlu etki oluşturacak yenilikçi çözümlerle sürdürülebilir kaynak yönetimine odaklanıyor. - İSTANBUL