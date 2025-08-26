Mekap 2024 Büyüme Rakamlarını Açıkladı: İhracatta Yüzde 30 Artış

Türkiye'nin köklü iş güvenliği ayakkabısı üreticilerinden Mekap, 2024 yılı büyüme rakamlarını açıkladı.

Şirket, 2023 yılına göre yurt içi satışlarını ortalama yüzde 38 oranında artırırken ihracatta da dolar bazında ortalama yüzde 30 büyüme kaydetti. Çalışan sayısını ise yüzde 55 oranında artırarak istihdam gücünü önemli ölçüde genişletti.

Her sene alanındaki en önemli fuarlara katılan Ar-Ge yatırımlarını sürdürürken üretimde yeşil enerji uygulamalarını yaygınlaştıran Mekap, ihracattaki büyümesini özellikle Avrupa pazarındaki stratejik adımlarına bağlıyor. Avrupa'daki ihracat merkezi Element Hub Milano ve poliüretan çizme markası Anka Pro Boots ile operasyonlarını genişleten şirket, önümüzdeki dönemde global pazarlardaki etkinliğini daha da artırmayı hedefliyor.

2024 yılında yakaladıkları ivmeyi değerlendiren Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gökhan Aslan, "Özellikle ihracat tarafında güçlü bir büyüme performansı ortaya koyduk. 2025 yılında hem yeni pazarlara açılarak hem de mevcut pazarlarda derinleşerek, ihracatımızı sürdürülebilir şekilde artırmayı hedefliyoruz" dedi. - TRABZON