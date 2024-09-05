Mehmet Şimşek: Vergide adaleti sağlamak için çalışmalara devam edeceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Önümüzdeki dönemde de vergide adaleti sağlamaya yönelik bazı istisnaların gözden geçirilmesi hususunda çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2025-2027 dönemi Orta Vadeli Program toplantısında konuştu.
Bakan Şimşek'in konuşmasından öne çıkanlar ise şu şekilde:
*Kısa vadede bizim temel önceliğimiz dezenflasyondur. Önceliğimiz fiyat istikrarıdır. Bu olmadan sürdürülebilir yüksek büyümeyi sağlayamayız.
*Dezenflasyonla birlikte Türkiye'de büyüme yükselecektir.
*Kalıcı refah artışı için enflasyonu düşük tek hanelere indirip orada tutup fiyat istikrarını sağlamak lazım.
*Rantın vergilendirilmesi hususunda çalışmalarımıza devam edeceğiz.
*2025'te bütçe açığını azaltıyoruz, bu da dezenflasyona güçlü destek demektir.
* Önümüzdeki dönemde de vergide adaleti sağlamaya yönelik bazı istisnaların gözden geçirilmesi hususunda çalışmalarımıza devam edeceğiz.