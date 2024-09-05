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Mehmet Şimşek: Vergide adaleti sağlamak için çalışmalara devam edeceğiz

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Önümüzdeki dönemde de vergide adaleti sağlamaya yönelik bazı istisnaların gözden geçirilmesi hususunda çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2025-2027 dönemi Orta Vadeli Program toplantısında konuştu.

Bakan Şimşek'in konuşmasından öne çıkanlar ise şu şekilde:

*Kısa vadede bizim temel önceliğimiz dezenflasyondur. Önceliğimiz fiyat istikrarıdır. Bu olmadan sürdürülebilir yüksek büyümeyi sağlayamayız.

*Dezenflasyonla birlikte Türkiye'de büyüme yükselecektir.

*Kalıcı refah artışı için enflasyonu düşük tek hanelere indirip orada tutup fiyat istikrarını sağlamak lazım.

*Rantın vergilendirilmesi hususunda çalışmalarımıza devam edeceğiz.

*2025'te bütçe açığını azaltıyoruz, bu da dezenflasyona güçlü destek demektir.

* Önümüzdeki dönemde de vergide adaleti sağlamaya yönelik bazı istisnaların gözden geçirilmesi hususunda çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Mehmet Şimşek Politika Ekonomi Finans

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Yorumlar (6)

Erkan dürüst:

Yorum yok

6
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Kağan Ayan:

tabi tabi. o kadar adaletli ki asgari ücretli milyon dolarlık şirketlerden fazla vergi veriyor.

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Adil Basyigit:

Vergide reforma gerek yok malum kesimin vergilerini silmeyin Türkiye 2 yılda zengin olur kalkınır.

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Üveys Uyanık:

ne adaleti madem adalet diyorsun niye bedelli askerlikte herkes aynı parayı ödüyor bu soru tek herşeyi kanitliyor

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Hasan Temiz:

Vergide adalet: büyüklere dokunama , acısını vatandaştan küçük esnaftan çıkar.

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şahabettin Ayyıldız:

Zenginler muaf, geride kalanlara nasıl bir adalet sağlanacaksa

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