Mehmet Şimşek'i neden çağırdı, ne konuştular? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi

Mehmet Şimşek ile yaptığı görüşmeye ilişkin bir değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendisinin fikirlerine çok çok önem veririm. Ekonomik gelişmeler konusunda fikir alışverişinde bulunalım istedim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2009-2015 yılları arasında Maliye Bakanlığı görevini yürüten Mehmet Şimşek ile geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Şimşek, görüşmenin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aktif siyasete dönmeyi düşünmediğini söyledi.

"FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNALIM İSTEDİM"

Şimşek'ten gelen bu açıklama sonrası gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmişti. Dün akşam katıldığı ortak canlı yayında konuyla ilgili yöneltilen soruya yanıt veren Erdoğan, "Mehmet Bey benim geçmişte bakanım olmuş, mesai arkadaşım olmuş, yol arkadaşım. Kendisiyle ilgili özellikle insanımızın refahı, huzuru noktasında bundan sonraki süreçte de nasıl bazı değerlendirmeleri yapabiliriz, kendisiyle ekonomik gelişmeler konusunda fikir alışverişinde bulunalım istedim. Sağolsun yurt dışından dönüşte yanıma geldi. Kendisinin fikirlerine çok çok önem veririm. Kendisiyle bu görüşmeleri ilk defa yapmıyoruz. Hem benimle hem arkadaşlarımla bu zamana kadar hep istişare halindeyiz. Bize desteği hep devam etti, şu anda da devam ediyor" dedi.

"GÖREVLER DÜŞERSE ÜSTÜNE DÜŞENİ YAPACAK"

Açıklamasının devamında Şimşek'in yurt dışında bozamayacağı taahhütleri ve danışmanlıkları olduğunu belirten Erdoğan, "6'lı Masa siyaseti kirlettiği için bu tür toplantılar farklı anlamlar oluyor. Bizi kendileriyle karıştırmasınlar. Mehmet Bey'in yurt dışında bozamayacağı taahhütleri, danışmanlıkları var. Kendisiyle bundan sonraki süreçte de olabilir. Mehmet Bey görevler düşerse seve seve üstüne düşeni yapacağını söyledi. Davetime icabeti konusunda kendisine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.