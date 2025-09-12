Mehmet Şimşek Gaziantep'te İş Dünyası ile Buluştu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep'te Organize Sanayi Bölge Başkanlığı mütevelli heyeti ile bir toplantı yaparak iş dünyası ile bir araya geldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep'te Organize Sanayi Bölge Başkanlığı mütevelli heyeti ile toplantı yaptı. Şimşek ardından Gaziantep Ticaret Odasında değerlendirme toplantısı ve iş dünyası ile buluşma toplantısına katıldı.
Basına kapalı gerçekleşen toplantılarda Bakan Şimşek'e Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve iş insanları eşlik etti.
