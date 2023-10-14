Mehmet Kızgın: Çin'de Taş Ticaretinde Başarıya Ulaştı

Yüksek öğrenimini Çin'de tamamlayan Mehmet Kızgın, Xiamen Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinin Nan'an kentinde bir taş ticareti şirketi kurdu. Kızgın, Çin'in fırsatlarla dolu olduğunu ve bu ülkeyi ziyaret etmeye değer olduğunu belirtti. Taş sektöründe başarısını Çin'in gelişen elektronik ticareti ve yüksek performanslı ürünleriyle ilişkilendiren Kızgın, internetin ve sosyal medyanın iş hayatına büyük katkı sağladığını ifade etti.

1. Mehmet Kızgın'ın çeşitli görüntüleri

Yüksek öğrenimini Çin'de tamamlayan Mehmet Kızgın, Xiamen Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinin Nan'an kentinde bir taş ticareti şirketi kurdu.

Kızgın, Çin'i neden tercih ettiği sorulduğunda, "Çin'de birçok fırsat var ve bu ülkeyi ziyaret etmeye değer diye düşünüyorum" yanıtını verdi.

"Quanzhou, antik Deniz İpek Yolu'nun başlangıç noktası olarak biliniyor ve deniz kıyısında yer alıyor. Sahip olduğu net avantajlar, burada iş kurmamda etkili oldu."

Taş sektörü, Quanzhou kentine bağlı Nan'an'da önde gelen bir sektör.

Nan'an'da taş sektöründe 1.700'den fazla işletme bulunuyor ve 130'dan fazla ülke ve bölgeyle yapılan taş ticareti, yıllık yaklaşık 20 milyar yuanlık (2,736 milyar ABD doları) bir ciroya ulaşıyor.

Kızgın, iş hayatındaki başarısının Çin'in gelişen elektronik ticareti ve yüksek performanslı ürünlerinin sayesinde olduğunu söylüyor.

"İnternetin bize faydası muazzam oldu, çünkü herhangi bir aracı olmadan doğrudan müşterilerle irtibata geçebiliyoruz. Artık herkes, farklı tarz ve renklere sahip taş çeşitlerini sergilemek için sosyal medya platformları üzerinde canlı yayın hesabı açabiliyor. Bunun bize yardımı büyük oldu. Bir de Çin'in taş sektöründe kullandığı teknolojiler oldukça iyi. Yeni makine beni çok etkiledi. Bu makineyi kullanarak hammadde işleme maliyetini yüzde 13 oranında azaltabiliyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xiamen'den bildiriyor. (XHTV)