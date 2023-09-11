Mehmet Ali Yalçındağ ve Arzuhan Doğan Yalçındağ'ın oğlu A. Doğan Yalçındağ, Doğan Holding İcra Kurulu Üyesi oldu

Mehmet Ali Yalçındağ ve Arzuhan Doğan Yalçındağ'ın oğlu A. Doğan Yalçındağ, Doğan Holding İcra Kurulu Üyesi olarak göreve başladı. Yalçındağ'ın kariyeri ve başarıları hakkında bilgi verildi.

Mehmet Ali Yalçındağ ve Arzuhan Doğan Yalçındağ'ın oğlu iş insanı A. Doğan Yalçındağ, bugün itibariyle Doğan Holding İcra Kurulu Üyesi olarak görev almaya başladı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, A. Doğan Yalçındağ, Doğan Holding İcra Kurulu üyeliğine getirildi. Yaçındağ, bugün itibariyle görevine başladı.

Doğan Holding'in kurucusu Aydın Doğan'ın torunu olan A. Doğan Yalçındağ, lise eğitimini Koç Özel Lisesi'nde, üniversite eğitimini ise Amerika'da Brown University'de Ekonomi ve Tarih alanında tamamladı. Yalçındağ kariyerine 2015 yılında Londra'da Goldman Sachs'da Analist olarak başladı. Sermaye Piyasaları ve halka arz bölümünde, gelişmekte olan piyasalar ile ilgilenen Doğan Yalçındağ bu görevinin ardından Türkiye'ye dönerek Doğan TV'de çeşitli birimlerde görev aldı.

A. Doğan Yalçındağ, 2016 yılında internet televizyonu BluTV'yi kurdu ve 7 yıl CEO'luk görevini üstlendi. Bununla birlikte 2021 yılında Amerikalı Medya Grubu Warner Bross Discovery ile BluTV üzerinde Stratejik Ortaklık gerçekleştirdi. Yalçındağ, 2022 yılında ise yeni nesil yatırım platformu Ortak'ı kurdu.

2016 yılından bu yana TÜSİAD üyesisi olan A. Doğan Yalçındağ, aynı zamanda Doğan Yatırım Bankası ve Kolektif House Yönetim Kurulu üyesi. A. Doğan Yalçındağ'ın "Gençlik ve Uyum" isimli bir de yayınlanmış kitabı bulunuyor.