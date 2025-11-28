Mehmet Ali Akçay, Hyundai Dünya Teknisyenler Olimpiyatı'nda Üçüncü Oldu

Hyundai Motor Türkiye teknisyenlerinden Mehmet Ali Akçay, Güney Kore'de düzenlenen Hyundai Dünya Teknisyenler Olimpiyatı'nda "Elektrikli Araç" kategorisinde dünya üçüncülüğünü kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, müşteri memnuniyetini merkezine alan Hyundai, satış ve satış sonrası hizmetlerde görevli teknisyenlerin becerilerini değerlendirmek amacıyla iki yılda bir düzenlediği Teknisyenler Olimpiyatı'nı bu yıl da gerçekleştirdi.

Güney Kore'nin Cheonan kentindeki Global Eğitim Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda, 50 ülkeden 75 teknisyen bilgi ve yetkinliklerini yazılı ve uygulamalı sınavlarla sergiledi. Değerlendirme sürecinde sanal gerçeklik uygulamaları da kullanıldı.

Türkiye'yi temsilen yarışmaya katılan Sakarya Hyundai Ferhat Otomotiv teknisyeni Mehmet Ali Akçay, "Elektrikli Araç" kategorisinde üçüncü oldu. Dünya genelinde birinciliği Amerika Birleşik Devletleri kazandı.

Hyundai Motor Türkiye Eğitim Akademisi tarafından Türkiye genelinde düzenlenen yeterlilik sınavlarında birinci olan Akçay, teknik eğitim ekibiyle yaklaşık bir ay süren eğitim programına katıldı. Bu sürecin ardından Güney Kore'deki uluslararası yarışmada Türkiye'yi temsil etti.

Şirket, elektrikli ve hibrit araçlar konusunda teorik ve uygulamalı eğitimlerle desteklediği teknisyenlerini yüksek voltajlı sistemler konusunda da yetkin hale getiriyor. Bu kapsamda teknisyenler, "High Voltage Technician" (HVT) ve "High Voltage Diagnostic Technician" (HVDT) sertifikalarıyla belgelendiriliyor.