Haberler

Mehmet Ali Akçay, Hyundai Dünya Teknisyenler Olimpiyatı'nda Üçüncü Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hyundai Motor Türkiye teknisyeni Mehmet Ali Akçay, Güney Kore'de düzenlenen Hyundai Dünya Teknisyenler Olimpiyatı'nda 'Elektrikli Araç' kategorisinde dünya üçüncülüğünü kazandı. 50 ülkeden 75 teknisyenin katıldığı organizasyonda, Türkiye'yi temsil eden Akçay, önemli bir başarı elde etti.

Hyundai Motor Türkiye teknisyenlerinden Mehmet Ali Akçay, Güney Kore'de düzenlenen Hyundai Dünya Teknisyenler Olimpiyatı'nda "Elektrikli Araç" kategorisinde dünya üçüncülüğünü kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, müşteri memnuniyetini merkezine alan Hyundai, satış ve satış sonrası hizmetlerde görevli teknisyenlerin becerilerini değerlendirmek amacıyla iki yılda bir düzenlediği Teknisyenler Olimpiyatı'nı bu yıl da gerçekleştirdi.

Güney Kore'nin Cheonan kentindeki Global Eğitim Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda, 50 ülkeden 75 teknisyen bilgi ve yetkinliklerini yazılı ve uygulamalı sınavlarla sergiledi. Değerlendirme sürecinde sanal gerçeklik uygulamaları da kullanıldı.

Türkiye'yi temsilen yarışmaya katılan Sakarya Hyundai Ferhat Otomotiv teknisyeni Mehmet Ali Akçay, "Elektrikli Araç" kategorisinde üçüncü oldu. Dünya genelinde birinciliği Amerika Birleşik Devletleri kazandı.

Hyundai Motor Türkiye Eğitim Akademisi tarafından Türkiye genelinde düzenlenen yeterlilik sınavlarında birinci olan Akçay, teknik eğitim ekibiyle yaklaşık bir ay süren eğitim programına katıldı. Bu sürecin ardından Güney Kore'deki uluslararası yarışmada Türkiye'yi temsil etti.

Şirket, elektrikli ve hibrit araçlar konusunda teorik ve uygulamalı eğitimlerle desteklediği teknisyenlerini yüksek voltajlı sistemler konusunda da yetkin hale getiriyor. Bu kapsamda teknisyenler, "High Voltage Technician" (HVT) ve "High Voltage Diagnostic Technician" (HVDT) sertifikalarıyla belgelendiriliyor.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hong Kong'daki yangın faciasında ölü sayısı 128'e yükseldi

80 yıldır böylesini yaşamadılar! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
170 altın bileziği alıp kaçtı! Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı

Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı
Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor

Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor
Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
Hong Kong'daki yangın faciasında ölü sayısı 128'e yükseldi

80 yıldır böylesini yaşamadılar! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Kırtasiye raflarında cinayet oyunları! Çocuklar arasında hızla yayılıyor: Çöpteki kadın cesedi, seri katil davası...

Kırtasiye rafında cinayet oyunları! Çocuklar arasında hızla yayılıyor
Binalarda 1 Ocak'tan itibaren yağmur suyu hasadı ve gri su sistemi zorunlu olacak

Binalarda 2026'dan itibaren zorunlu olacak! Su tasarrufunda büyük adım
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme "Güle güle" dedi
Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber

Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber
Rıdvan Dilmen'den derbi iddiası! Fenerbahçe'nin ilk 11'ini isim isim saydı

Fenerbahçe'nin ilk 11'ini isim isim saydı
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Ankara'da 153 kişinin zehirlenmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Ankara'da 153 kişi aynı anda hastaneye koştu, 4 kişi gözaltında
Mardin'deki aile katliamında sır perdesi aralanıyor! Tutuklu sayısı 2'ye yükseldi

Aile katliamında sır perdesi aralanıyor! Tutuklu sayısı yükseldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.