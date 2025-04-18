Mehmet Abbasoğlu PETDER Yönetim Kurulu Başkanlığına Seçildi

Petrol Sanayi ve Emobilite Derneği (PETDER) yönetim kurulu başkanlığı görevine Mehmet Abbasoğlu seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, PETDER'in 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Nisan'da gerçekleştirildi.

Genel kurulda, PETDER'in geçmiş döneme ait faaliyetlerine dair bilgi paylaşıldı ve son 2 yıla ilişkin bütçesi onaya sunuldu.

Yapılan seçim sonucunda 2025-2027 dönemi PETDER Yönetim Kurulu belirlendi. Petrol Ofisi Grubu Üst Yöneticisi Mehmet Abbasoğlu, yeni dönemde yönetim kurulu başkanlığı görevine getirildi.

Güzel Enerji Akaryakıt AŞ'yi temsilen Mahmut Çil, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı; Opet Petrolcülük AŞ'den Özgür Kahramanzade ise Muhasip Üye oldu.

Seçimin ardından önceki yönetim kurulu başkanı Ahmet Erdem'e ve kurul üyelerine teşekkür eden Abbasoğlu, şunları kaydetti:

"PETDER yaklaşık 30 yıldır, enerjinin sürdürülebilir kalkınmadaki kritik rolünü ulusal ve uluslararası paydaşlar nezdinde destekleyen önemli çalışmalara imza atıyor. Şahsımı sektörün referans kurumlarından biri olan PETDER'in Yönetim Kurulu Başkanlığına uygun gören sektör temsilcilerimize teveccühlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni dönemde de üyelerimizle birlikte katma değerli proje ve inisiyatifler üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz."